Una niña de Castellón regala por su cumpleaños un almuerzo al Hospital General

Renunciar a tu regalo de cumpleaños nunca es fácil y menos si eres un niño. Aunque Sofía e Iker, de 16 y 13 años respectivamente, tuvieron muy claro desde el principio que no había mayor recompensa para ellos que poder apoyar a los héroes que luchan cada día contra la pandemia que afecta a todo el país.

"Nuestra hija estaba preocupada porque sabía que no iba a poder celebrar su cumpleaños con sus amigos debido al estado de alarma" cuentan Isabel y Sonia, madres de Sofía. "Fue ella misma la que, al ver que no podía disfrutar de su aniversario con normalidad, propuso celebrarlo de forma simbólica con los sanitarios", aseguran.

Almuerzo solidario en el Hospital General

Isabel, conforme con la propuesta de su hija, se puso en contacto con su amiga Ángela, que trabaja en la planta sexta del Hospital General de Castellón, para entregar a los sanitarios cinco bandejas con pasteles y todo tipo de repostería. En definitiva, una celebración de cumpleaños con todas las letras.

"Sofía decidió utilizar el dinero que le íbamos a dar por cumplir 16 en comprar toda la comida" narra Isabel. "Además, también les entregó una carta y un dibujo para agradecer la labor que día a día realiza el personal del hospital", añade.

Un regalo simbólico para la Policía

La joven Sofía no es, ni mucho menos, la única que está concienciada con la crisis del coronavirus en la familia, ya que su hermano menor, Iker, también quiso seguir sus pasos. El pequeño de 13 años entregó a la Policía Nacional un dibujo y una carta de agradecimiento para apoyar al cuerpo en su labor frente a la pandemia.

"Vino una patrulla y recogió los regalos de mi hijo" cuenta su madre. "Lo cierto es que en casa hablamos todos los días sobre lo que está ocurriendo y son conscientes de la situación" añade. Así las cosas, no hay ninguna duda de que Iker y Sofía no solo no se han quedado sin regalo de cumpleaños, sino que han recibido el mejor de todos: la satisfacción de haber formado parte, de forma generosa y desinteresada, de la lucha contra el coronavirus.