La pandemia dispara hasta más de 8 meses la lista de espera quirúrgica en Castellón

El colapso es tal que ni los profesionales sanitarios se aventuran a decir cuándo se podrán dar por controladas las listas de espera quirúrgicas en la provincia de Castellón. Este problema ya era una de las lagunas del sistema sanitario antes del estallido de la pandemia, pero ahora se agravado más si cabe. Solo hay que observar los datos referidos al mes de febrero y compararlos con los de mayo, que acaba de publicar la Conselleria de Sanidad, para vislumbrar la gravedad de una situación que afecta a cerca de 9.000 castellonenses.

El Hospital Provincial de Castellón, con 246 días de media para una intervención o lo que es lo mismo más de ocho meses, es el centro hospitalario de los 25 que hay en la red pública valenciana con una mayor demora. También ocupa los primeros puestos el General de Castelló, con 185, es decir, más de seis meses Unas cifras que se alejan y mucho de la media de la Comunitat, que se situó en mayo en 150 días, 70 más que en febrero, antes de que saltara la pandemia.

La Plana duplica los días

También resulta llamativo el caso del Hospital de la Plana, donde se ha duplicado el retraso, pasando de 63 a 131 días, mientras que el Comarcal de Vinaròs ya hay una demora de más de seis meses.

Lo que no ha variado son las patologías con más pacientes a la espera de entrar en quirófano --como se observa en el gráfico--. Las esperas para operarse de fimosis, cataratas, una prótesis o de juanetes siguen siendo las que mayor colapso soportan.

Sin duda, las cifras dibujan un panorama complicado de revertir. La propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció en Les Corts que se está poniendo en marcha un plan para agilizar intervenciones no urgentes, para lo cual se ha creado un comité quirúrgico en cada hospital.

Las operaciones deben retomarse asegurando siempre camas libres por si hubiera que hacer frente a una posible segunda oleada o rebrotes importantes que requirieran nuevas hospitalizaciones. Este es uno de los condicionamientos del protocolo de la nueva normalidad.

Lo que sí se está haciendo ya para mitigar la demora es derivar pacientes al único centro privado de la provincia, el Hospital Vithas Castellón, que ha empezado a realizar intervenciones del llamado plan de choque. Esta era la principal novedad que incluía, a nivel de Castellón, el ambicioso plan presupuestado en 35 millones de euros por Sanidad para este 2020 con el objetivo de aligerar las listas de espera. Esta medida resulta crucial dado que, de momento, el autoconcierto, es decir, la apertura de quirófanos por las tardes no estaba dando los resultados esperados.