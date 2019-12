El diàleg de ritmes i estils musicals a Benicàssim

La música com a reclam, però també com a vincle. La música com a espai, de recolliment i d’enteniment. La música com un impuls. Leonard Cohen va dir una vegada que la música és la vida emocional de la majoria de la gent, i és cert, molt cert. Ai, la música! Què seríem nosaltres sense la música!

En els últims 25 anys Benicàssim ha estat conscient del poder d’atracció de la música. Va quedar demostrat amb la creació del FIB (Festival Internacional de Benicàssim) i més tard amb l’arribada d’altres festivals que enriquien el paisatge, com el Rototom Sunsplash; tot això sense oblidar els petits cicles i propostes independents que al llarg de l’any s’organitzen i que fan de la localitat costanera un dels centres de major activitat musical de la província de Castelló.

De fet, el passat 2018, Benicàssim va tornar a demostrar la seua capacitat de creixement amb una altra cita de format més modest però en la qual l’any passat ja va sorprendre propis i estranys. Es tracta del cicle Jazz + Altres Músiques, un certamen que dóna fe de la qualitat de la seua programació cultural i que aquest any no fa sinó incrementar una mica més el nivell que ja va demostrar en la seua primera edició amb la presència d’Antonio Carmona, Eri Yamamoto o Amancio Pradas, entre altres, creant una atmosfera en la qual diferents gèneres, llenguatges i ritmes musicals no són estranys entre si, més aviat es complementen. Jazz, flamenc, cançó d’autor, electrònica, música clàssica... Diversitat, conjunció, conversa entre estils i maneres d’entendre i sentir la música que, fet i fet, ens enriqueixen.

NOMS PROPIS

Aquest mes de desembre, Benicàssim donarà la benvinguda i gaudirà del directe de Christina Rosenvinge, Harry Allen, Carles Dénia, Juancho Marqués i L’Apothéose Ensemble. Cinc actuacions que es convertiran en cinc moments únics en l’imaginari de l’espectador que acudeixi al Teatre Municipal Francesc Tàrrega de la localitat.

La primera a obrir el cicle serà la cantautora Christina Rosenvinge, que s’acomiada del seu últim àlbum Un hombre rubio (El Segell, 2018) amb el qual va aconseguir alçar-se amb el Premi de les Músiques Actuals; tot això immersa en la voràgine que ha suposat la publicació del seu llibre Debut (Literatura Random House) que també va presentar a Castelló el passat 27 de setembre gràcies a la Fundació Caixa Castelló. Com diem, serà ella l’encarregada d’inaugurar aquest Jazz + Altres Músiques el 5 de desembre, a les 22.30 hores.

En el mateix escenari i a la mateixa hora, però un dia més tard, el 6, el saxofonista Harry Allen es presenta per primera vegada a Benicàssim directe de Nova York, en format de quintet. Allen estarà acompanyat de l’extraordinari bateria novaiorquès Joe Strasser, amb l’aportació del clàssic so Hammond de Gerard Nieto al costat de la guitarra de Fernando Marco i el contrabaixista català Ignasi González. Com a curiositat, i aprofitant la visita d’Allen i companyia, el mateix 6 de desembre es realitzarà la desena edició del Seminari Internacional de Jazz organitzat per Taller 3, on tindrà lloc la part didàctica, i més tard, a la Casa Municipal de Cultura de Castelló, duran a terme una jam session.

Els dies 13 i 14 de desembre Carles Dénia i Juancho Marquès seran els protagonistes del cicle benicassut. El primer presentarà el seu últim treball El paradís dels paraules, on posa veu i música als exquisits versos dels poetes andalusíes que van viure en els actuals territoris valencians. Per part seua, Marqués està considerat per molts avui dia com un dels artistes més influents dins del hip hop, encara que és molt difícil de catalogar ja que també es mou per l’electrònica o el pop amb un estil diferenciat.

Finalment, el 27 de desembre, Laura Quesada, Víctor Martínez, Carla Sanfélix i Asís Márquez, membres de L’Apothéose Ensemble, oferiran un programa sota el títol A tribute to tears en el qual interpretaran obres de Georg Friedich Händel. Cinc concerts, cinc personalitats diferents, cinc gèneres i estils musicals. Tot suma.