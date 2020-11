L'impacte sonor de Chavalan

Qui diu que no hi ha vida més enllà del que coneixem? Quan alguna cosa acaba, acaba definitivament, o s’obren noves possibilitats? D’això mateix podrien parlar Marcos Junquera i José Guerrero quan es va dissoldre Betunizer al gener de 2018 amb un missatge molt clar: «Bé, senyores i senyors, Betunizer ha arribat a la seua fi. Després de 10 anys, 4 discos publicats i uns 400 concerts, cessem la nostra activitat. Ho hem passat de puta mare i ha estat una de les experiències més importants de les nostres vides». No obstant això, aquest no era la fi de les seves carreres, ni molt menys.

Al costat de Pablo Peiró van conformar una de les bandes referents de rock a Espanya de l’última dècada, però van decidir posar fi a aquest projecte per a emprendre nous reptes: «Cadascun de nosaltres seguirem involucrats en la música, és la nostra passió igual que ho ha estat Betunizer», van assenyalar. Junquera i Guerrero així ho van fer poc temps després unint les seves forces amb Jusi Folch i creant un altre grup que ja està donant molt a parlar des de 2019 i que aquest dilluns, 9 de novembre —a les 20.00 hores—, actuarà en el SONS Castelló: Chavalan.

Difícil seria definir l’essència d’aquest conjunt que va decidir començar a fer cançons amb dos baixos, bateria i veu. Sense guitarres. Tota una declaració d’intencions amb la qual van iniciar l’any passat una gira per la península i amb la qual van gravar el seu primer LP amb Santi García en Cal Pau. El resultat? Un disc de deu cançons on el ritme, les intensitats i les diferents atmosferes ballen sense por lliurement.

Concert en el Raval

El Teatre del Raval tornarà a ser escenari del Cicle de Músiques Independents de Castelló, iniciativa que reafirma la seua decidida aposta per l’experimentació musical i sonora, per les noves aventures sensorials i per acostar-nos alguns dels projectes més interessants del panorama nacional i internacional.

Gràcies a Born! Music i a l’Ajuntament de Castelló, que continua donant suport a aquesta iniciativa, els dilluns en la capital de la Plana són molt més que l’inici de la setmana laboral, són un petit oasi cultural en els quals la música en tots els seus vessants i gèneres és la protagonista indiscutible, com ho demostraran els membres de Chavalan.

Guerrero, Junquera i Folch han donat curs a la seua llibertat creativa en aquest projecte que explota les possibilitats d’aquesta combinació de baixos i bateria. No era fàcil, mes no impossible, afrontar aquest repte que han plasmat en el seu primer treball discogràfic Aire visible, un àlbum versàtil, d’impacte sonor i vistosos efectes.

Un aire visible by Chavalan Encontres musicals

Si parlem del SONS parlem de Born! Music. La promotora castellonenca s’ha erigit en un dels pilars culturals de la província gràcies al seu compromís. D’ells va néixer la idea del cicle «Encontres musicals» que compta amb la col·laboració de la Universitat Jaume I de Castelló. Aquesta sèrie de trobades professionals i personals torna l’11 de novembre amb la xerrada «La música en els videojocs», a càrrec de Juan Novella (Groovel Studio).

A partir de les 19.30 hores, en el Menador, Espai Cultural, Novella parlarà del procés de creació de música per a videojocs. Quins coneixements específics necessita un músic o sonidista de videojocs? Amb quines eines treballen? Cal saber programar? Una jornada singular, sens dubte.