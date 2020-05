Bacca reclama más minutos en el Villarreal

Carlos Bacca llegó al parón provocado por la pandemia del coronavirus con una escasa aportación en el Villarreal en la presente temporada. El delantero colombiano tan solo había participado en 12 partidos de Liga (419 minutos) y en cuatro de la Copa del Rey (359 minutos), con cuatro goles en su cuenta, siendo considerado el tercer delantero por detrás de Paco Alcácer y Gerard Moreno.



Su situación no acababa de agradarle, por este motivo y en vistas al regreso a la competición el próximo mes de junio, el futbolista cafetero reclama públicamente más minutos y presencia en el cuadro que dirige Javi Calleja. «Me falta jugar más, ojalá pueda jugar y ayudar al equipo a meterse en Europa», confesaba Bacca en una entrevista a algunos medios de Sevilla.



Bacca llegó al Villarreal en agosto del 2017 procedente del Milán en calidad de cedido y, en el verano siguiente, el club de la Plana Baixa se hizo con sus derechos deportivos definitivos. Su trayectoria ha ido de más a menos en el cuadro villarrealense, de ahí que de sus palabras se desprenda incluso la opción de abandonar el Submarino este verano pese a que le queda un año más de contrato. «Al final de la temporada hablaremos. Me tratan muy bien y no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Pero me falta jugar más», insistió el delantero colombiano.

En su primera temporada en el Villarreal, Bacca tuvo una más que destacada actuación que contribuyó a que la dirección deportiva optara por hacerse con sus servicios de forma definitiva. Aquella campaña, la 2017/28, el futbolista del Submarino participó en 35 encuentros de Liga (2.511 minutos) y marcó 15 goles, y tres de la Copa del Rey (154 minutos) y un gol. La campaña siguiente, la 2018/19, el jugador sudamericano completó 33 encuentros ligueros, con 1.260 minutos y marcó seis goles.



En la Copa del Rey sumó 249 minutos en tres partidos y materializó tres tantos, mientras que en la Europa League tuvo presecia en siete encuentros, para un total de 379 minutos y aportó dos goles al equipo.

Vistos los últimos números, y considerando que aún le queda un año más de contrato, no es de extrañar que Bacca pida paso en el equipo de Calleja aunque deberá ganarse los minutos en las once jornadas pendientes.