Capitana Marvel ya trabaja en Disneland París

Tras su éxito en los cines de todo el mundo, Capitana Marvel, ya tiene un nuevo trabajo: protagoniza un espectáculo en el parque temático Disneyland París en el que ayuda al resto de superhéroes de la saga Marvel a salvar el mundo.

Su primera actuación ha sido este fin de semana, y coincide con la inauguración de la nueva temporada de los Superhéroes Marvel en los Walt Disney Studios de la capital francesa, que se prolonga hasta el próximo 16 de junio.

Así, Capitana Marvel se suma a Spiderman, Capitán América, Viuda Negra o Thor para evitar que el último invento revolucionario de Tony Stark, un reactor que genera energía sostenible, caiga en las manos equivocadas.

Un potente despliegue de efectos especiales ayuda a que los poderes de la antigua piloto de las Fuerzas Aéreas Carol Danvers, que a Disney llega ya transformada en superheroína, sorprenda tanto a aficionados de esa saga de cómics como a quienes la conocen por primera vez.

"Es una mujer que tiene mucha fuerza física, pero también mental. Tiene una personalidad muy marcada y al mismo tiempo es 'cool'. Es verdaderamente la mujer de hoy", explica a Efe Aurélien Berda, director de 'Stark Expo: Make way for a better tomorrow', el único espectáculo en el que aparece.

La presencia de Capitana Marvel Disneyland París no es casual: "Tiene en común los valores que representa con las mujeres europeas", y su llegada está dirigida tanto "a las niñas que la admiran", como a adultos que se reconocen en ella.

Su espectáculo, que se celebrará varias veces al día al pie del Hollywood Tower Hotel, se suma a 'Marvel: Super Heroes United', una superproducción en el Studio Theater en la que los Vengadores deben unirse para evitar que Thanos los manipule haciéndoles pelear entre ellos. Y a 'Los Guardianes de la Galaxia', donde Star-Lord y Gamora, y por primera vez en París también Groot, al ritmo de éxitos musicales de los 70, piden ayuda en su huida a un público ya de por sí entregado.

El desembarco de su protagonista en París contó con la presencia de una de sus embajadoras españolas, la triple campeona del mundo de boxeo Joana Pastrana, elegida por la campaña que Disney lanzó con LaLiga para dar visibilidad al deporte femenino.

Para Pastrana, "Capitana Marvel es afán de superación y lucha por lo que uno quiere", unos valores que ella dice aplicar en su día a día, porque "en el deporte puedes tener un don, pero si no tienes constancia no podrías conseguir tus objetivos".

La película 'Capitana Marvel' está siendo un éxito de cartelera, con unos 736,6 millones de euros recaudados en el mundo desde su estreno, el 6 de marzo, según la web especializada Box Office Mojo.

Disney prepara una gran ampliación de Disneyland París en los próximos años para incluir zonas específicas de Marvel, 'Frozen' y 'Star Wars', y para 2020 prevé inaugurar 'Disney's Hotel New York-The Art of Marvel', el primero ambientado en esos superhéroes.