El Castellón, listo para cumplir su gran sueño

A veces los sueños se hacen realidad. Y esta noche puede cumplirse el deseo de miles de albi-

negros que llevan esperando el regreso al fútbol profesional del Club Deportivo Castellón durante los últimos diez años.

Tras 132 días de parón por la pandemia del coronavirus, el equipo que dirige Óscar Cano retoma esta noche la competición (22.00 horas, Footters) en la final por el ascenso a Segunda. Será una situación atípica.

Con La Rosaleda como escenario y la Unión Deportiva Logroñés como rival, campeón del grupo I y el que más puntos ha sumado en la fase regular de la división de bronce.

No habrá margen de error. Como novedad y, como consecuencia de la situación extraordinaria por el covid-19, la eliminatoria será a partido único y el vencedor ascenderá directamente a La Liga Smartbank.

El otro tendrá que ir por el camino largo y deberá pasar dos rondas más para subir. Por ello, Óscar Cano no podrá fallar con los once elegidos que defenderán el sueño de miles de albinegros y tendrá que jugar sus cartas sabiendo que, en caso de no ganar, habrá otra final en cuatro días.

No obstante, el preparador andaluz ya ha recalcado en mil y una ocasiones que no va variar su idea para este encuentro. Entre otras razones porque ha sido la fórmula que le ha llevado a pelear el ascenso y no tiene sentido tocar lo que funciona.

Un once reconocible

En este sentido, el míster orellut apostará por el mismo sistema que encontró el equilibrio antes del parón por el covid-19. Un 4-4-2 homogéneo, que aporta solidez en defensa y presencia a la hora de atacar.

La palabra adecuada es continuidad. Cano no quiere experimentos y será fiel a cómo concibe el fútbol, siendo protagonista con el balón y tomando ciertos riesgos desde la salida en defensa para dominar los partidos.

La principal duda del once es quién se hará cargo del lateral zurdo. La opción más ambiciosa sería Víctor García, un futbolista muy creativo, pero que puede sufrir en transiciones defensivas.

Por otro lado, estaría la alternativa de desplazar al carril a Satrústegui para formar una zaga más contundente con Lapeña y Rafa Gálvez como centrales.

En el centro del campo también existe alguna incógnita sobre el acompañante de Carles Salvador en la sala de máquinas, con Kako partiendo con cierta ventaja respecto a Mikel Carro o Marc Castells.

También podría jugar ahí Rubén Díez, pero parece una alternativa más a tener en cuenta si el equipo necesita arriesgar durante el encuentro.

De todos modos, el mago aragonés será titular, aunque más desplazado a la banda derecha y dejando la misma demarcación, pero en la izquierda, para Jorge Fernández.

Por delante de ellos estarán los dos artilleros del equipo, César Díaz y Juanto Ortuño: entre los dos acumulan 17 tantos y son la pareja ofensiva con más goles de todos los equipos que están en este play-off de ascenso a Segunda.

Sin duda, en sus botas estará gran parte de las opciones del Castellón que, tras una década alejado del fútbol de alto nivel, tiene esta noche su gran oportunidad. Aquella por la que han peleado durante los últimos años y que puede cambiar su futuro.

El día ha llegado y el Castellón quiere escribir un nuevo capítulo en su casi centenaria historia.