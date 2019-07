Suma y sigue para el Castellón en la pretemporada. Segundo partido, segunda victoria en l’Alcora, gracias a un solitario gol del canterano Panadés en el tramo final del encuentro (0-1).

Empezó con poco ritmo el partido. Con un Castellón que apenas lleva 15 días de trabajo y que hacía tres que había completado el primer test con la victoria por 0-2 ante el San Pedro. Enfrente, un l’Alcora con todavía menos rodaje pero con la ilusión de recibir a todo un Castellón.

No en vano, la primera llegada fue local con un centro desde la izquierda que no midió bien Satrústegui y que dejó a Ribes con toda la ventaja para marcar. Sin embargo, el remate salió mordido y no generó peligro. A partir de ahí, control total del Castellón, que tocó y tocó en el centro del campo pero que no lograba inquietar la portería alcorina.

No fue hasta el minuto 35 cuando Javi Serra amenazó con un lanzamiento pegado al palo. También el extremo valenciano fue el protagonista de la última acción del primer acto al rematar al larguero un centro desde la izquierda de Veintimilla, pese a que el colegiado había anulado la acción por fuera de juego.

En la reanudación, Óscar Cano movió el banquillo y acabó jugando con una alineación repleta de jugadores del primer equipo, a excepción del canterano Panadés, que fue el único futbolista que disputó los 90 minutos y que además, acabó siendo el gran protagonista del triunfo.

bajas importantes / No se vistieron hombres importantes como Muguruza, Castells, Pablo Roig, Jairo Cárcaba o Héctor Verdés, puesto que la carga de trabajo de los últimos días ha provocado que algunos de ellos acarreen molestias musculares. Con los cambios, el Castellón fue todavía más superior. Con el descaro de Alfredo como principal argumento, el equipo de la Plana rondó el gol en varias acciones. En el 58, el ex del Olot inició una jugada que acabó con el remate de Íñigo en área pequeña.

Sin tiempo para pestañear, volvió a ser el catalán quien generó peligro con un centro a Cubigol que no encontró portería. Los últimos minutos fueron un acoso y derribo albinegro pero sin suerte en los últimos metros. Hasta el minuto 85. Cuando Panadés saltó más que su defensor en un saque de esquina y conectó un cabezazo directo a la portería. Un gol que permite al Castellón saldar con victoria su segundo examen de la pretemporada, aunque todavía tiene que mejorar algunos aspectos del juego como la puntería en los últimos metros.