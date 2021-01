Dos goles en dos minutos acaban con la ilusión de un Castellón peleón en Almería (3-1)

La posibilidad de llevarse la victoria ante la UD Almería daba la sensación de ser más una ilusión que una realidad para el CD Castellón. Por presupuesto, plantilla y posición en la clasificación parecía claro de qué lado se iba a decantar el triunfo y, aunque por momentos el conjunto albinegro plantó cara a los almerienses, e incluso llegó a igualar el tanto inicial de Corpas con un buen gol de Rubén Díez, dos testarazos de Sadiq y Cuenca en dos minutos bajaron a la tierra a un equipo que tendrá que seguir peleando para eludir el descenso.

Juan Carlos Garrido no quiso modificar el once con el que había sorprendido al Sporting y apostó por los mismos once jugadores con los que logró la victoria en su debut. Y lo cierto es que el Castellón comenzó dando la cara.

El conjunto albinegro presionaba muy arriba al Almería, incomodándole más de lo previsto y evitando que los andaluces salieran bien con el balón. Cuando tenía el esférico en su posesión, el Castellón buscaba a Marc Mateu con rápidas transiciones. Dos centros consecutivos del extremo valenciano, uno de los cuales acabó con un buen golpeo de Gus Ledes desde fuera del área, fueron los primeros avisos del equipo de la capital de la Plana.

Eran los primeros minutos de partido, pero el cuadro orellut mostraba sus credenciales con carácter y seguridad. Sabían que los rojiblancos fallan muy poco y por eso tenían claro cuál era el guión establecido por su nuevo técnico: aunque no tuvieran el control del balón como acostumbraban con Óscar Cano, juntar bien las líneas y buscar sus ocasiones en jugadas a balón parado o en algún error de los futbolistas almerienses.

Estos, mientras tanto, intentaban tocar y tocar, dando el ritmo al encuentro que ellos querían y esperando una jugada a la contra para hacer daño. Fue en dos oportunidades consecutivas a la altura de la mitad del primer tiempo cuando más peligro generó el Almería. En el minuto 23, en una contra, Sadiq se plantaba dentro del área y Marc Mateu tenía que despejar el esférico como podía. Un minuto después, de nuevo el ariete nigeriano aprovechaba su velocidad para colocarse donde tocaba, pero no lograba materializar un centro de Centelles.

Primeros avisos

Fueron dos toques de atención muy claros pero, a la tercera que tuvo, el Almería no falló. Sadiq se marchaba de Iago Indias y centraba al área, donde le esperaba un Corpas que superaba a Gus Ledes y Carlos Delgado, controlaba el esférico, y con un potente lanzamiento frente a Álvaro Campos, batía al portero del Castellón. Era el minuto 26.

Quedaba bastante por delante, pero ese tanto no sentó nada bien a los albinegros, quienes perdieron la seguridad que estaban mostrando y permitieron al Almería apretar un poco más y jugar con más comodidad y peligro, viendo cómo Gálvez se tenía que emplearse en un chut de Corpas y Campos mandaba a córner otro de Sadiq y un golpeo de Centelles.

Garrido optó por sentar al descanso a Arturo, que se había estado alternando en las bandas con Marc Mateu, para dar entrada a Señé. No le salió mal al técnico orellut, puesto que el centrocampista catalán tuvo un primer remate fallido de cabeza dentro del área y luego el esférico le cayó a Rubén Díez a los pies, para picarlo abajo y sorprender a Makaridze.

El empate hacía justicia a lo que se había visto sobre el terreno de juego y el Castellón estaba con la suficiente confianza como para amarrar el punto. Sin embargo, el Almería dio un paso al frente y los albinegros empezaron a sufrir.



Dos goles en dos minutos

Tanto apretó el cuadro almeriense que, en apenas dos minutos, cerró el choque con dos goles de cabeza, uno de Sadiq y otro de Jorge Cuenca, en los minutos 78 y 80, respectivamente. Dos golpes mortales para el Castellón que, pese a los cambios introducidos, se desmoronó por completo y ya no tuvo capacidad de reacción alguna. Todo lo contrario al Almería, que a punto estuvo de ampliar el marcador, evidenciando la debilidad defensiva de un cuadro castellonense que acabó casi pidiendo la hora.

- Ficha técnica:

3 - UD Almería: Makaridze; Balliu, Ivanildo, Cuenca, Centelles; Samú Costa, Morlanes (De la Hoz, min. 89), Corpas (Lazo, min. 71), Joao Carvalho (Ramazani, min. 71), Aketxe (Petrovic, min. 87) y Sadiq.



1 - Castellón: Campos; Iago (Jorge, min. 82), Gálvez, Delgado, Víctor; Arturo, Carles, Gus Ledes (Zlatanovic, min. 82), Marc Mateu; Cubillas (César Díaz, min. 74) y Rubén Díaz (Moyano, min. 68).

Árbitro: Vicandi Garrido, del comité vasco. Tarjeta amarilla al visitante Gálvez.

Goles: 1-0, min. 25: Corpas; 1-1, min. 61: Rubén Díaz; 2-1, min. 77: Sadiq; 3-1, min. 80: Cuenca.

Incidencias: Partido de la 23ª jornada de LaLiga SmartBank, disputado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (Almería).