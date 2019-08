Dovizioso gana a Márquez en la última curva

Marc Márquez (Honda), heptacampeón del mundo de motociclismo, pentacampeón del mundo más joven de MotoGP y líder destacado del Mundial de la máxima categoría, con aún 58 puntos sobre el subcampeón italiano Andrea Dovizioso (Ducati), tuvo que conformarse hoy, de nuevo, por tercer año consecutivo con la segunda plaza en el Gran Premio de Austria, que se celebró en el precioso trazado de Spielberg, propiedad de Red Bull, por detrás, sí, otra vez, detrás de una Ducati.

En el 2017, le ganó ‘Dovi’ por 176 milésimas de segundo; en el 2018, le derrotó Jorge Lorenzo (entonces, con Ducati) por 130 milésimas de ventaja en la línea de meta y hoy, en una pista que acabó secándose, ha perdido, de nuevo, en la última curva de derechas, donde el doble subcampeón italiano fue capaz de meter su ‘Desmosedici’ por dentro, mientras la Honda RC213V de Márquez bailaba de la rueda trasera y no podía recuperar el agarre a la salida de ese giro, y cruzar la meta ¡por 213 milésimas de segundo! ante el campeonísimo catalán. Márquez sigue sin ganar en Austria, el único circuito del calendario donde no vence y donde ha perdido los tres últimos grandes premios por 519 milésimas de segundo en total.

Duelo entre Márquez y 'Dovi'

La carrera, que empezó siendo comandada por el ‘rookie’ francés Fabio Quartararo (Yamaha), siguió siendo, de nuevo, un duelo entre Márquez y ‘Dovi’, pese a que, a lo largo de la temporada, viernes y sábado, siempre suenan nombres como el ‘Diablo’, Jack Miller (Ducati) o Àlex Rins (Suzuki), cuando no el veterano Valentino Rossi (Yamaha ¡cuarto hoy!) para pelearle la victoria al campeón y al subcampeón de los dos últimos años. Eso nunca, nunca, sucede.

Hoy, de nuevo, la pelea la han protagonizado los dos únicos que pueden ganar el título. Márquez ha reconocido que ha cometido el mismo error del pasado año: “Me he vuelto a equivocar de neumático trasero. He escogido el medio, cuando debí montar el blando como ‘Dovi’, pues, al final, no era un problema de que la Ducati corriese más, sino que se agarraba mejor y aceleraba mejor”, señaló el catalán.

Error de Márquez

Reconoció haber descubierto el error a mitad de carrera “cuando ya nos hemos quedado solos y he tratado de escaparme”. No lo logró, es más, ‘Dovi’ le pasó y, en vueltas muy lentas, “pude ver que su goma era la adecuada. Y pensé ‘me ganará, no tendré agarre al final’. Y así ha sido, cuando ha metido la moto, nos hemos tocado, yo he querido abrir gas, pero mi rueda trasera ya no traccionaba y la de él tenía agarre. Bueno, otro duelo que pierdo, pero otro podio que nos deja un buen sabor de boca y líderes del Mundial, aún con 58 puntos, más de dos victorias”.

Dovizioso reconoció que a lo largo de toda la carrera estuvo pensando en ese último giro y en esa última vuelta. “Y fui más atrevido que otras veces. A veces, ser atrevido, también va bien. ¡Total, si me iba largo, acababa segundo…como siempre! Y me ha salido bien. Soy feliz, todo el mundo sabe que ganar una carrera a Márquez sabe muy bien”. Y, sí, el catalán estaba contento (“11 carreras, una caída, seis victorias y cinco segundos puestos, líderes destacados, ¡perfecto!), pues, de nuevo, se cumplió su petición: “cuando estamos bien, fuertes, en forma, con la moto a punto, ganamos; cuando nos pasa algo, cometemos un fallo, quedamos segundos ¡fantástico!”

Márquez, que, insisto, reconoció que “a todos los ganadores nos da rabia perder en la última curva, pero 20 puntos son muchos para el Mundial”, cree que la línea (“como hace Àlex en Moto2, igual”) es seguir la huella del podio y no bajarse nunca de él.

Mundial de MotoGP: 1. Marc Márquez (España), 230 puntos; 2. Andrea Dovizioso (Italia), 172; 3. Danilo Petrucci (Italia), 136; 4. Àlex Rins (España), 124 y 5. Valentino Rossi (Italia), 103.