Griezmann no conecta con Leo Messi y Luis Suárez

FC BARCELONA. El debate sigue abierto. Antoine Griezmann no conecta. Los números del francés frente al Inter, que incluso fue cambiado poco después de que Luis Suárez consiguiera el 1-1, demuestran que el francés no termina de encajar en el engranaje de Ernesto Valverde, ni cuando Leo Messi ha estado alejado de los terrenos de juego en este arranque de temporada, ni cuando han coincidido juntos en el once. El argentino solo se asoció tres veces con el galo. el periódico