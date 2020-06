«La vuelta del fútbol es importante para que la economía se reactive»

Fernando Roig se ha erigido en uno de los presidentes con mas solera del fútbol español. No solo por antigüedad, después de 23 años al frente de Villarreal, sino porque su persona transpira respeto, credibilidad y confianza. Se ha convertido en una figura emblemática y en un modelo de dirigente al que aspira todo aquel que llega al fútbol. A sus 72 años continúa a pie de obra, tanto en el grupo Pamesa como en el Villarreal, aunque siempre advierte de que la gestión del club es responsabilidad del consejero delegado, Negueroles. Su mente es privilegiada, su visión siempre le sitúa un par de años por delante en el vaticinio de los acontecimientos, pero a eso añade una capacidad de trabajo que, por muy conocida, no deja de sorprender.

Roig ha luchado incansablemente por que el fútbol regresara. Ha puesto su empeño en ello, y mucho mas que su granito de arena, entre otras cosas porque en tiempos difíciles, como los que se avecinan en el poscoronavirus, es cuando mas energía hay que gastar para recuperar esa nueva normalidad de la que todo el mundo habla. Y no oculta su preocupación por el horizonte que se avecina en la realidad social y económica de España.

El balón vuelve a rodar mañana para el Villarreal y lo hace con el objetivo de limar esos cuatro puntos que separan al equipo groguet de regresar a una competición continental. Empieza una Liga de 11 partidos, «diferente y exigente» y en la que se debe mostrar «una buena capacidad de gestión», admite el dirigente.

El presidente del Villarreal repasa para la afición amarilla la última hora del club a través del periódico Mediterráneo.

--Bueno, ya está aquí. El balón ya rueda. Quien la sigue, la consigue. Por fin, ¿no?

--Era muy importante que el fútbol regresara lo antes posible para intentar retomar la normalidad. LaLiga ha realizado un gran esfuerzo y, al final, ha sido positivo. Lo que parecía muy complicado, en el punto mas alto de la pandemia por el coronavirus, con la colaboración de todos se ha conseguido. Hemos dado un paso muy importante.

--Las pérdidas, sin que la competición hubiera finalizado, habrían sido muy duras y algunos clubs podrían haber quedado muy perjudicados. ¿Es un logro importante?

--Es cierto que para los clubs es fundamental, pero también servirá para reactivar la economía, porque el fútbol supone entre un 1,8 y un 2% del PIB de España. Y, particularmente, estoy muy preocupado por la situación económica y social de los próximos meses en nuestro país.

--El Villarreal posee unas finanzas saneadas, que ayudan a superar esta crisis del coronavirus, pero a muchos clubs, incluso los denominados grandes, les puede afectar mucho, ¿Cuál es su punto de vista?

--El Villarreal tiene un presupuesto ajustado y estamos muy orgullosos de no haber presentado un ERTE, pese a que hemos pasado unos meses sin mucho trabajo por el estado de alarma. Nuestro objetivo siempre se centró en proteger la parte mas débil de la estructura. Esta nueva situación conduce a otros tiempos y el fútbol tendrá que reajustarse y buscar el equilibrio económico.

--Usted habla de equilibrio y reajustes. ¿El Villarreal también tendrá que adaptarse?

--Sí, es nuestra preocupación siempre disponer de un balance saneado, ello se corresponde con nuestra política de actuación y continuaremos manteniendo esa línea. Por supuesto, el Villarreal velará por ese equilibrio en las cuentas. El club ha hecho buenas ventas y la apuesta por el fútbol base seguirá firme, porque es nuestra filosofía desde el inicio y no solo la mantendremos, sino que la reforzaremos.

--¿Se acabaron los grandes fichajes?

--Nosotros hemos efectuado inversiones importantes como Paco Alcácer y confeccionamos una buena plantilla. Algunos años concluimos el ejercicio con superávit porque el club siempre ha sabido comprar y vender con racionalidad. Fichajes siempre habrá, pero en consonancia a la realidad actual.

--El Villarreal mantendrá esa filosofía de potenciar su cantera y buscar gente joven con proyección deportiva?

--Somos una provincia pequeña de apenas 600.000 habitantes y hay que alimentarse de jugadores de España y también de otros países. Eso sí, siempre respetando como al Villarreal le gusta que le respeten. Solo firmamos jugadores que no tienen contrato y con los que se alcanza un acuerdo, o también con compromisos de compensación económica según unos criterios deportivos. Los clubs tenemos que respetarnos unos a otros.

--Tebas ha aconsejado a los clubs que recorten sus presupuestos un 20-30%, que los grandes traspasos se estudien con lupa y se apueste por las cesiones. ¿Recortará sus gastos el Villarreal de acuerdo a esa línea marcada por LaLiga?

--Es lógico que si hay menos ingresos, haya menos gastos. Es el equilibrio que comentaba antes. Es necesario que las nóminas y los traspasos bajen. Fichajes habrá, pero debe imperar la sensatez y el Villarreal se adaptará. Si no se puede hacer en un año, se irá ajustando paulatinamente en dos o tres temporadas, pero es necesario equilibrar y el Villarreal, insisto, siempre ha sido un club serio en su política económica.

--La obra social del club con importantes aportaciones solidarias y de colaboración con los clubs de élite de la provincia, que suponen una parte importante de sus presupuestos, las ayudas a la base... en definitiva, el proyecto Endavant, ¿se verá también afectado por ajustes económicos?

--El Villarreal continuará con sus proyectos y las ayudas que ofrece a la provincia y que son muy importantes, tanto para entidades como para deportistas de Castellón, pero todos debemos ajustarnos un poco, los demás clubs también como es normal. La base del proyecto continuará porque nuestro deseo es seguir ayudando al deporte de Castellón.

--La obras de techado de la preferencia y cierre del gol sur que tenía en mente ¿se aplazan?

--Las exigencias económicas de algunos vecinos eran muy altas y fuera del alcance del club. Si la gente no quiere vender, es imposible comprar. Ahora no es momento para inversiones de ese tipo, porque además el Estadio de la Cerámica tiene una buena estética y unas grandes instalaciones. El tiempo para emprender esas obras ha pasado. Lo intentamos, pero no hemos podido, por tanto no emprenderemos ningún proyecto para reformar el estadio en este momento.

--Algunos clubs han emprendido acciones para compensar a sus abonados por la suspensión de LaLiga. ¿Estudia alguna medida al respecto el presidente del Villarreal?

--La afición debe saber que el club estará a su lado y tiene que sentirse tranquila. El Villarreal ofrecerá varias posibilidades para que todo el mundo esté satisfecho.

--¿Una fórmula similar a las compensaciones que han ofrecido a los chicos del fútbol base?

--Sí, en esa línea. Lo mas importante es contar con el apoyo de la grada y se trabaja en varias fórmulas y alternativas de compensación. El Villarreal siempre se ha distinguido para dar todas las facilidades al aficionado. Son tiempos complicados y el club también prevé continuar con sus políticas de apoyo a los mas débiles económicamente, como ha venido haciendo hasta ahora con políticas de apoyo a los desempleados y a otros colectivos menos favorecidos.

--La situación sanitaria, afortunadamente, ha mejorado e, incluso, se estimaba que pudiera jugarse con público antes de finalizar la liga. ¿Como lo valoraría?

--Ojalá se den todos los condicionantes para que haya público en los campos. Lo que sí creo que es que todos debemos estar a la vez. No me gustaría que unas comunidades sí y otras no. Sí se deja entrar a la afición, debe ser a partir de una jornada y en todos los estadios. Debería ser, valga la expresión, un entrenamiento para la temporada que viene.

--El Villarreal ya ha trabajado para ofrecer una mejor sensación a la grada con las fotos de público en los asientos del estadio.

--Sí, queremos que el estadio tenga un buen aspecto y también es una forma de que el abonado pueda sentirse que está presente en el campo. Además, luego podrá recoger su foto y guardarla de recuerdo. Una firma de Castellón como Promopublic está haciendo un trabajo de mucha calidad con los avatares.

--Se presenta un campeonato muy distinto. Sin público, menos días de entrenamiento, sin encuentros de preparación, un parón largo... ¿Una experiencia muy diferente?

--Sí, sin duda. Será muy exigente. Los gestores de la parcela deportiva deben trabajar muy bien las rotaciones, dosificar los esfuerzos al máximo... Será una experiencia para todos.

--Las 11 jornadas que faltan se asemejarán a un Mundial o una Eurocopa con partidos cada tres días. ¿Más igualdad?

--En mi opinión veremos más igualdad. En el banquillo habrá 23 jugadores en lugar de los 18 habituales, se podrán efectuar cinco cambios en tres tandas, la presión de los campos será distinta. Es un escenario diferente, en el que contar con una plantilla equilibrada será clave. El Villarreal dispone de un buen plantel y una gran cantera de respaldo, y esperamos que nos ayude.

--El entrenador tendrá un papel importante en este tramo final, porque administrar bien los recursos humanos puede ser determinante.

--El equipo que mejor sepa gestionar todos estos condicionantes, contará con un plus de ventaja, porque estamos ante una experiencia diferente. Jugar cada tres días requiere, como decía antes, una buena gestión.

--Es curioso, pero ahora los futbolistas deben adaptarse a jugar sin público, todo lo contrario que cuando empiezan sus carreras, cuando es al revés y se tienen que acostumbrar a hacerlo con mucha gente en los estadios...

--A todos nos gustaría que el público accediera a los campos. Todos confiamos en que la situación cambie y lo haga pronto. Ahora lo importante es que vuelva el fútbol y la gente tenga una alegría después de tanto tiempo de confinamiento. Sí, efectivamente, ahora la adaptación es a jugar sin afición pero estamos trabajando para que la vuelta sea lo menos fría posible con sonido ambiental, las fotos en la grada...

--El Villarreal tiene este año una de sus mejores plantillas. ¿Hay tiempo y equipo para estar en Europa?

--El primer objetivo que es la permanencia se ha cumplido prácticamente. Es complicado comparar plantillas respecto a otras temporadas, pero sí que ahora tenemos un equipo muy equilibrado y con jugadores suficientes para estar un poco más arriba. Me hubiera gustado estar en puestos europeos y vamos a apretar al máximo en estas 11 jornadas para conseguirlo. La clasificación para Europa sería muy importante para el Villarreal.

--Existe la posibilidad de que un jugador como Bruno pueda volver a jugar en el regreso a la competición.

-Me encantaría que Bruno acabara jugando, es algo que todos deseamos. Ojalá pueda producirse.

--José Manuel Llaneza ha decidido dejar sus funciones de gestión en el Villarreal después de más de 25 años en el club. ¿Se le echará de menos?

--Solo tengo palabras de agradecimiento para su persona. José Manuel continuará como vicepresidente, pero ha decidido pasar más tiempo con la familia y dejar sus labores institucionales representando al club para tomarse un descanso, que se merece después de tanto tiempo de dedicación. El Villarreal ha vivido una transición en la gestión desde que se nombró un nuevo consejero delegado. La relación con él es excelente y mantenemos contacto casi a diario. Llaneza va a continuar con nosotros y su opinión siempre será muy importante para el Villarreal y tenida siempre en cuenta.

--Después de tres meses sin fútbol, ya se había acostumbrado a no sufrir en el palco. ¿Lo echa de menos?

--La verdad es que estoy muy contento de la vuelta del fútbol y aunque se sufre, también es una gran satisfacción para el aficionado volver a disfrutar con su equipo, en nuestro caso con el Villarreal. No solo yo, creo que todo el mundo está muy contento y feliz de que las cosas vuelvan a ser más o menos normales, y el fútbol forma parte de esa normalidad. Yo lo echo de menos, pero nuestra afición también.