Messi: "Quizá el parón nos acabe beneficiando"

El capitán del FC Barcelona Leo Messi matizó sus declaraciones sobre la imposibilidad de ganar la Champions del pasado 20 de febrero y aseguró que el nuevo entrenador, Quique Setién, "quizá lo entendió mal" al especificar que no serán campeones de Europa si continúan "jugando como antes del parón".

"Quizá este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos", explicó el delantero argentino en una entrevista con los diarios 'Sport' y 'Mundo Deportivo'.

"Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda. Quizá Setién lo entendió mal, no podemos ganar la Champions si jugamos como antes del parón", zanjó el '10' azulgrana, que reconoció haber llevado bien el confinamiento pese a la dificultad de algunas situaciones. "Por la parte psicólógica -obviamente- fue duro para todos porque es una situación muy extraña", comentó.

"Que vuelvan las competiciones"

"Personalmente estoy deseando que vuelvan las competiciones. Sabemos que va a ser raro todo, sin gente en la cancha que es algo que alguna vez jugué y se me hizo muy extraño y con el tema de las concentraciones que la verdad no nos gustaría tener que estar separados de nuestras familias y hay que ver cómo queda finalmente", apuntó.

En otras cuestiones, Messi es consciente de que "el riesgo de contagio" de la Covid-19 "está en todas partes". "Cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado", aseveró.

"Pero también entendemos que es imprescindible cumplir con los protocolos y extremar las medidas de prevención al máximo. Volver a entrenar está siendo un primer paso, pero no debemos confiarnos y hay que seguir tomando todas las precauciones necesarias. Hay que asumir que tenemos que empezar a jugar los partidos a puerta cerrada", sentenció.

Por último, Messi afirmó que se encuentra "físicamente muy bien" gracias a los entrenamientos en casa para "mantener la forma" y no quiso dar su opinión sobre los fichajes del Barça para este verano. "En el tema de fichajes hay unas personas en el club que son las encargadas de elegir lo mejor para el plantel. Está claro que en esta situación actual todo va a ser más raro también en el mercado y hay que estar fino y acertar para poder mejorar lo que ya tenemos", finalizó.