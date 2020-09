Muere el sherpa Ang Rita, el hombre con récord de ascensos al Everest

El escalador de origen sherpa Ang Rita, el guía de montaña conocido por escalar el Monte Everest sin oxígeno adicional un récord de 10 veces, ha fallecido a los 72 años, ha confirmado este lunes la Asociación de Montañismo de Nepal (NMA).

Local Nepali medias are reporting that renowned Nepali climber Ang Rita Sherpa, who climbed Mt Everest ten times without the use of supplementary oxygen, has died aged 72. pic.twitter.com/OjCAG6A5V1