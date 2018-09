Esta niña cautivó a todo un estadio y emocionó a Zlatan Ibrahimovic

Con apenas 7 años de edad, la pequeña Malea Emma se convirtió en la estrella de las redes sociales y plataformas de videos por su impecable y emotiva interpretación del himno de los Estados Unidos en la previa al partido por la MLS entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.

Ante los 25 mil aficionados que asistieron al StubHub Center, la niña soltó su voz sorprendentemente poderosa y realizó una hermosa versión de Star Spangled Banner. Esta versión ha sido comparada con las presentaciones realizadas por Christina Aguilera y Whitney Houston.

Ibrahimovic, padre de dos hijos, sonrió y aplaudió la presentación para luego pedir, a través de su cuenta de twitter, que le entreguen el trofeo de MVP a Emma.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">MUST-WATCH: 7-year-old <a href="https://twitter.com/MaleaEmma?ref_src=twsrc%5Etfw">@MaleaEmma</a> delivers one of the best 🇺🇸 national anthem performances in <a href="https://twitter.com/StubHubCenter?ref_src=twsrc%5Etfw">@StubHubCenter</a> history. <a href="https://t.co/SPTY2naMDA">pic.twitter.com/SPTY2naMDA</a></p>— LA Galaxy (@LAGalaxy) <a href="https://twitter.com/LAGalaxy/status/1044024920093515776?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de septiembre de 2018</a></blockquote>

