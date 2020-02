Suspendido el Tour de los Emiratos, con Froome y Valverde, por el coronavirus

El Tour de los Emiratos Árabes Unidos que debía terminar este sábado, ha sido suspendido por la amenaza del coronavirus, según han informado fuentes de RCS, empresa organizadora del Giro de Italia y pruebas como la Tirreno Adriático y Milán San Remo, y que también se responsabiliza de la prueba árabe donde concurren algunas figuras mundiales como el británico Chris Froome y el español Alejandro Valverde.

It’s a shame that the #UAETour has been cancelled but public health must come first. We are all awaiting testing and will remain at the hotel until further notice. I hope those affected make a speedy recovery and there aren’t any further cases #coronavirus