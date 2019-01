El TAU Castelló comienza una dura batalla legal contra la FEB

Indignación». Esta es la palabra que utilizó Luis García, presidente del TAU Castelló, por haber recibido el comunicado oficial de la Federación Española de Baloncesto (FEB) sobre la resolución del Comité de Competición que obliga a repetir el Iberojet Palma-TAU Castelló desde el momento en el que la mesa cometió un error en la anotación y otorgó un punto menos a los baleares —apuntaron una canasta de dos cuando fue un triple— «12 horas más tarde de que la información se publicase en las redes sociales y en la web de la LEB Oro, algo que no entendemos. Nos ha llegado esta mañana —ayer para el lector— a las 8.45 horas», dijo en rueda de prensa.

Una actuación del estamento federativo «incomprensible» para el mandatario, que volvió a recalcar que considera la decisión «injusta», aunque respeta la postura tomada por Competición, «sin estar de acuerdo en absoluto», por lo que el club se ha puesto manos a la obra para recurrirla a Apelación —la documentación está ahora en manos del prestigioso bufete Ruiz-Huerta & Crespo Abogados— y si todo sigue igual al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). «No confío mucho en que Apelación lo eche para atrás, pero el TAD es otra cosa y espero que nos den la razón», argumentó. En caso contrario, irán a la justicia ordinaria.

MEDIDA POCO «ÉTICA» / Sin estar de acuerdo, Luis García entiende que el Iberojet Palma «está en su derecho», amparándose en el artículo 95 del Reglamento General de Competiciones y en precedentes como los del Bàsquet Inca, que por el mismo motivo repitió dos partidos ante el Menorca (2000/01) y el Murcia (2005/06). Pese a ello, el presidente del TAU Castelló cree que esta medida del club balear «no es ética ni estética, entrando al día siguiente después de no haber reclamado nada durante el partido, con lo que se está rearbitrando un partido». «Esto es peligroso que suceda, ya que los precedentes son de la prehistoria del baloncesto. Nosotros no hubiésemos reclamado», dijo. El mandatario destacó que en un partido existen «acciones más dañinas, como un campo atrás o una personal mal señalizada, que se dejan pasar». «Y lo veo bien, ya que se tienen que resolver in situ», resaltó. Su deseo es no tener que volver a jugar, aunque será bastante complicado.