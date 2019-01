El TAU Castelló visita a un colista en progresión

El TAU Castelló se quitó un peso de encima al ganar su primer encuentro a domicilio esta temporada la pasada jornada, coincidiendo con el cierre de la primera vuelta. Y ahora pretende seguir mostrando el mismo nivel exhibido ante el Iberojet Palma en la cancha del CB Prat, colista de la LEB Oro, en un duelo que se disputa esta tarde (18.15 horas, pabellón Joan Busquets).

Mirando la clasificación, se podría pensar que los pupilos de Toni Ten deberían ganar, pero los catalanes también están en un dulce momento y vienen de llevarse los dos últimos encuentros, lo que les permite soñar con la permanencia. Esta situación era impensable hace unas semanas, pero el CB Prat también ha tomado impulso y quiere aprovecharlo contra los azulejeros.

todos en condiciones / Ten podrá disponer de todos sus jugadores —aunque Edu Gatell no ha podido ejercitarse con normalidad debido a unos problemas en la espalda— para afrontar un desplazamiento complicado, como admite el propio técnico ondense. «Su clasificación no refleja la calidad de sus jugadores y del equipo», dice, aunque también reconoce que pasa lo mismo con el TAU: «Creo que con nosotros sucede lo mismo y también hemos mejorado en los últimos encuentros, pero ellos también, por lo que será un partido difícil».

No obstante, Ten considera que están «en predisposición de ganar» y demostrar así la línea ascendente del equipo: «Hicimos un buen partido ante el Betis, al que le peleamos la victoria hasta el final, y en Palma realizamos el mejor encuentro de la temporada. Ahora buscamos mantener este buen juego para salir cuanto antes de la zona peligrosa y así no pasar problemas».