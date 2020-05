El Villarreal regresa a los entrenamientos el próximo jueves 7 de mayo

El fútbol está mas cerca de su vuelta. No hay fecha para el regreso de la competición, pero si para el retorno de los entrenamientos en una primera fase que ya está prevista para el próximo jueves 7 de mayo. Los jugadores del Villarreal, que llevan casi dos meses entrenando en solitario en sus respectivos domicilios, podrán entrenar en el terreno de juego de la Ciudad Deportiva bajo la supervisión directa del cuerpo técnico a partir del día 7 aunque siempre será de forma individual durante los siguientes diez días. La siguiente fase será el trabajo por grupos de siete u ocho fubolistas, hasta que una semana después regrese la nomalidad con la integración de toda la plantilla al trabajo de los entrenamientos. En este momento no está determinada todavía la fecha del primer partido después de la suspensión de la competición tras decretarse el estado de alarma por la crisis sanitaria internacional por el Covid-19. Se estima, no obstante, pueda fijarse para mediados de junio el primer partido.

Como primera medida, y siguiendo las pautas del protocolo, los jugadores, cuerpo técnico y auxiliares pasarán los correspondientes test de detección del coronavirus mañana martes 5 de mayo y si todas las pruebas son negativas, comenzarán el jueves a entrenar. El Villarreal ya tiene su calendario de vuelta al trabajo establecido. El fútbol, aunque sea a puerta cerrada, está preparado para retomar la normalidad dentro de lo anormal de una Liga sin público.