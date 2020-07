Zidane sobre la baja de Hazard: "Ojalá sea poca cosa"

Menos de tres días después de la última victoria ante el Getafe, Varane y Hazard no saltaron al campo en el último entrenamiento, el central francés con dolores en el cuello tras un balonazo en el último partido y el belga de nuevo con problemas en el tobillo, después de lo que parecía un descanso rotativo ante el Getafe tras haber recibido otro golpe en la zona más delicada de su cuerpo. Sabemos que es un golpe fuerte, nada más. Ojalá sea poca cosa y pueda jugar pronto, pero no queremos arriesgar nada, como siempre. Espero que pase rápidamente, confesó Zidane.

La inesperada ausencia de Hazard, cuando volvía a mostrar un buen estado físico, se ha reproducido en más momentos de los deseado para un madridismo que no ha podido exprimir los mejores momentos del belga en su primera temporada en Chamartín, siempre condicionado por los problemas físicos: Las lesiones son cosas que no queremos, es lo peor. Eden quiere estar bien y jugar, pero si se ve con molestias y no puede jugar es malo para todos, dijo el técnico francés.

Nuevo horario

Ante el Athletic en San Mamés, el Madrid estrenará nuevo horario, a las 14.00 horas, después de haber venido jugando con regularidad por la noche. Hemos entrenado más cerca de la hora del partido, pero no cambia nada para nosotros. Ya veremos en el partido, dijo Zidane en su línea de no protesta. Con partidos cada dos o tres días, necesitamos concentración en todo lo que hacemos. Son detalles, pero estamos bien, fue su receta para el éxito.