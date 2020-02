Zidane se topa con Bale en plena resaca copera

A la espera del inminente regreso de Hazard tras dos meses de lesión, la eliminación en la Copa ante la Real Sociedad le ha dejado a Zidane una buena masa de críticas sobre su alineación, en cualquier caso menos que las dudas y las cuestiones en torno a Gareth Bale, a la espera de la convocatoria para visitar Pamplona, después de dos citaciones fuera de los elegidos.

No hace falta una solución con Gareth porque no hay problema. No significa nada que no haya venido convocado, puede parecerlo, pero no pasa nada. Yo sé que esta temporada nos va a dar algo, terminó explicando con hartazgo Zidane, también sin mucho convencimiento, después de casi una decena de preguntas sobre el galés.

Es verdad que estaba disponible y las últimas convocatorias no ha estado, pero hay muchos partidos hasta final de temporada y voy a contar con él. Sabemos lo que nos puede aportar y yo lo que quiero es que esté bien para jugar, había revelado antes el técnico sobre Bale.

Críticas generalizadas

Además de las repetidas ausencias de Bale por decisión técnica, la resaca amarga de la Copa, ha revelado los problemas del Madrid cuando falla algún elemento de su once inicial. Me duelen las críticas a todos los jugadores, pero es lo que hay. Lo de fuera no ayuda. Perdimos, pero la afición vio que dimos todo. No vamos a tirar por un partido todo lo que hicimos hasta ahora, reivindicó sin tapujos Zidane. Marcelo lo dio todo en el campo, como todos, pero el problema es que perdimos el partido. Cuando pasa, la lineación era mala, otro no estaba listo Esto no va a cambiar, comentó resignado el francés.

Vuelta al once titular

En palabras del propio Zidane: La competición no da tregua, y este domingo el Madrid visita a Osasuna en Pamplona. Es otra final, dijo el francés, parafraseando su previa a la derrota en Copa. Aún así, esta vez el técnico francés ya podrá contar con Carvajal y Casemiro en plenas condiciones y volverán al once los que descansaron en la Copa, sobre todo en la retaguardia: Courtois, Varane y Mendy.

Después de dos tentativas fallidas, ante Osasuna se puede producir el esperado regreso de un Hazard que lleva más de una semana trabajando con el grupo, pero la prudencia de Zidane con el regreso de los lesionados es extrema. Asensio y Mariano siguen siendo las únicas bajas, aunque el colombiano James no se ejercitó en la última sesión y se une a la lista de bajas para viajar a Pamplona.