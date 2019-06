Blanch pide «responsabilidad» y las comarcas ponen líneas rojas para evitar ir a votación

El secretario provincial del PSPV, Ernest Blanch, habló este lunes de «responsabilidad» de cada cargo interno en el partido, así como aseguró que la puerta está abierta para poder «hacer equipo» siempre que «no sea solo para hablar de sillones». Mientras, los sectores críticos --afines al alcalde de Vila-real, José Benlloch, y a los sanchistas de la capital--, reiteraron sus líneas rojas, para no presentar listas alternativas a la aprobada por la ejecutiva, lo que supondría ir a una competencia interna en la votación oficial de los concejales para la elección de los diputados provinciales.

Fuentes de las direcciones comarcales de los socialistas castellonenses aseguraron que las condiciones mínimas para no entrar en conflicto por la representación en la Diputación, la candidatura debería incluir al mencionado José Benlloch, la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños; la primera edila de Benicarló, Xaro Miralles; y Adrián Sorribes, de Nules. Además, exigen que Fernando Grande (Vall d’Alba) y Evaristo Martí (alcalde de Rossell) pasen de suplentes a titulares, y que se mantenga la alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí.

Son nombres de alcaldes ganadores en las elecciones del 26 de mayo, y su nombramiento como diputados encajaría en la misma línea que ha seguido Valencia, que ha incorporado a los primeros ediles de Burjassot, Moncada, Mislata, Gandia, Requena y Cullera, con poblaciones también grandes. En Alicante, el criterio sería similar en parte, con nombres como el alcalde de Alcoy, quien sería portavoz. Sin embargo, la propuesta de Castellón deja fuera a alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes.

Sobre el proceso, Ernest Blanch, informó de que no hay ningún contacto con Ferraz, que ratificará o cambiará los nombres de los diputados en un comité previsto para el 17 de junio, y aseguró que la ejecutiva que validó la lista formada por alcaldes de pueblos pequeños y concejales de municipios grandes, cumplió «escrupulosamente» los estatutos.

Señaló que antes de la reunión que validó la candidatura hablaron «con todos los responsables comarcales y con casi todas las agrupaciones locales». «Cuando transmitimos los criterios para la elección de los nombres a las secretarías comarcales, se mostraron de acuerdo y, por lo que sea, después decidieron que no les gustaban y, en vez de pedir que se cambiaran, presentaron propuestas que no tenían nada que ver los esos criterios», dijo.

Negó que haya habido ataque alguno contra ninguna ciudad, y aseverar que Vila-real en concreto tuvo su oportunidad de situar a uno de sus ediles, pero no aceptaron porque su idea era que entrara como diputado Benlloch.

Al valorar la crisis interna abierta por el desacuerdo en cuando a la lista para la Diputación, Blanch apuntó que «el incendio consiste en que unos que tenían aspiración de ser (diputados provinciales) y no son», concluyó.

PARTIDO A PARTIDO

EL PPCS: Equilibrio entre los veteranos y los vencedores en las urnas

El grupo popular en la Diputación de Castellón, con once escaños, mantendrá un tono de equilibrio entre los veteranos en la institución, y algunos de los candidatos y alcaldes que han obtenido buenos resultados en las urnas. En el primer grupo estará Vicent Sales, que ha ejercido como vicepresidente durante la legislatura que acaba y será el portavoz; así como el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, que también ha sido vicepresidente. Repite además Elena Vicente-Ruiz, la valldeuxense que es, además, secretaria general del partido. Por otra parte, entre los nuevos se contarán Susana Marqués (Benicàssim); Vicente Pallarés (Sant Joan de Moró) y Marta Barrachina (Vall d’Alba). Todo ello, a falta de que se decidan los representantes por Segorbe, Sant Mateu y Viver.

Compromís: Las opciones están abiertas a la espera de propuestas formales

Compromís, que cuenta con dos asientos en el pleno de la Diputación, ocupados por Xavier Trenco (Almassora) y Pau Ferrando (Benicàssim) en la legislatura que concluye, mantiene totalmente abierta la decisión del relevo, a la espera de las propuestas formales y de su posterior votación, informaron ayer fuentes de la coalición. En este interín, que no debería prolongarse mucho más allá de esta semana, añadieron las mismas fuentes, sí parece claro que Ferrando aspira a repetir como diputado provincial --Trenco no es concejal ahora--, mientras que suenan otros nombres como el de Héctor Rámos, de Borriol, o Miriam Pañella, de Torreblanca; si bien serían el alcaldable en Castelló y concejal electo, Ignasi Garcia; y Mari Parra, directora general de Internacionalización en la Generalitat y edila de Vila-real, quienes parecen contar con más opciones en estos momentos.

Ciudadanos: El comité regional de listas decide dentro de esta semana

Ciudadanos, que repite con el mismo número de diputados provinciales, dos, para la próxima legislatura, está a la espera de que se reúna la comisión regional de listas --se espera que ocurra entre hoy, martes, y el viernes-- para decidir la identidad de quienes ocuparán los escaños. En todo caso, se baraja la continuidad de Cristina Fernández, portavoza de su grupo tras suceder a Cristina Gabarda, quien ahora es ya diputada autonómica. Fernández, con muy buenos resultados en Benicàssim, tendría allanado el camino, siempre que el grupo de la secretaria de Organización, Sandra Julià, no logre presionar lo suficiente y colocar alguien de la capital, algo más difícil ahora. Más nombres sobre el tablero serían Vicente Javier Mollá de Almassora, o Francisco José Vicent, de les Alqueries.