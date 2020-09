Agricultura y cerámica tirarán del empleo ante el derrumbe de ocio y servicios

Comienza esta semana el último trimestre del año, un periodo caracterizado en Castellón por un gran volumen de contrataciones. Claro que los movimientos tradicionales que registra el mercado laboral en esta época no se repetirán, consecuencia lógica de la pandemia. No obstante, sí que es posible adelantar ciertas tendencias, que indican que la agricultura y la industria, en especial la cerámica, representan ahora importantes nichos de empleo en la provincia; y que el sector turístico, la restauración y el comercio, que normalmente tiran de las contrataciones, no requerirán de ampliación de plantillas.

Un diagnóstico en el que coinciden desde la patronal empresarial, los sindicatos y las empresas de trabajo temporal, que no obstante señalan que aún es pronto para cuantificar cuál va a ser el porcentaje de descenso en las contrataciones, que se da por hecho.

Según la previsión de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana para Castellón, el mayor número de incorporaciones «se darán en la agricultura, por la nueva campaña citrícola que comienza, y en los sectores siempre necesitados de mano de obra técnica especializada y escasa, en sectores como la maquinaria cerámica o las tecnológicas».



Sostenibilidad

«Las actividades relacionadas con la eficiencia energética, energías renovables, digitalización, etc., en previsión de las líneas estratégicas de la Unión Europea que va a financiar Next Generation EU, también pueden ser potencialmente generadoras de empleo», añaden.

Desde Grupo Noa’s explican que no solo es que el sector cerámico esté aumentando la demanda de puestos, sino que «llama la atención que se están incrementando especialmente los de carácter estable». También perciben desde la empresa de trabajo temporal una mayor previsión de trabajadores especializados en el sector citrícola, «y sobre todo en los almacenes, ya que la campaña se está adelantando respecto a la anterior y todo apunta a que será buena en la provincia».

Coinciden tanto la CEV como el Grupo Noa’s pues con la previsión que el sector citrícola hace de esta campaña, ya que se espera un incremento de la demanda -de hasta el 20% en la UE- a causa del coronavirus, como sucedió al final de la pasada; y también un aumento de la producción.

El sector que ha sufrido una parada «muy notable» es el de la hostelería, ya que en este trimestre «apenas nos han entrado solicitudes de personal», apuntan desde la empresa de trabajo temporal.



A la baja

«Los sectores que de momento tienen menos demanda son hostelería y servicios, es evidente dada la situación actual», coincide Pilar Trilles, la directora de la delegación de Adecco en Castellón, que, por contra, ofrece una detallada relación de los puestos más demandados este trimestre: «Operarios especialistas en diferentes sectores industriales de la provincia: sector cerámico, químico, industria del metal y alimentación; operarios de fábrica, carretilleros, personal de almacén y reparto, manipuladores, encajadores, oficiales de 1ª de mantenimiento (electromecánicos, electricistas, carpinteros, mecánicos), controllers, perfiles administrativos con idiomas y comerciales de exportación».

En Adecco, además, han percibido que las empresas se están preparando «ante posibles escenarios que puedan producirse por el covid-19». Por ello, también están solicitando «controladores de temperatura, perfiles preventivos para diseñar nuevos protocolos y medidas de higiene y prevención y desinfectadores».

Sindicatos

Desde las agrupaciones sindicales hablan de una dinámica similar. Francisco Sacacia, secretario general de UGT, destaca que los 31.000 castellonenses que estaban en ERTE y han recuperado su trabajo son «personal estable», y que el sector industrial y el agrícola están soportando bien la crisis. Su homólogo en CCOO, Albert Fernández, es cauto porque aún hay mucha «incertidumbre», aunque no ve contrataciones en hostelería a corto plazo.