Canarias y Baleares, las primeras

La desescalada asimétrica que valora el Gobierno podría llevar a que ciudadanos que ahora están confinados en su casa empiecen a estarlo «en su territorio». Así lo manifestó ayer el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que citó el caso de las islas sin contagios.

«Pienso en las islas, por ejemplo. A las islas que no han tenido contagios, que no han tenido muertos, no les podemos aplicar la misma medida que otros [territorios donde hay otros problemas», manifestó en el Congreso de los Diputados. La desescalada, dijo, deberá ser asimétrica, en coordinación con las comunidades autónomas.

Lo cierto es que algunos territorios ya cumplen las condiciones sanitarias para iniciar la desescalada. Según informó ayer el director del centro de emergencias sanitarias, el doctor Fernando Simón. Algunas zonas en España (si bien no ha precisado cuáles) «están en situación muy favorable» para que comience el desconfinamiento, puesto que cumplen las condiciones establecidas el domingo por el propio Ministerio de Sanidad.

Este departamento ha elaborado el documento Recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición, en el que se establecen cuatro requisitos para que un territorio pueda iniciar la fase de desescalada. En primer lugar, que se puedan hacer pruebas a todos los sospechosos de haberse contagiado; en segundo, que se les aísle a ellos y a todos sus contactos; en tercer lugar, que se disponga del triple de camas uci; en cuarto, que haya medidas colectivas de protección.

Según Simón, en ciertos territorios españoles ya existen «las capacidades asistenciales, los sistema de vigilancia y diagnósticos adecuados, así como la posibilidad de motorizar» los casos. Además, algunas zonas llevan en una situación epidemiológica favorable un «tiempo suficiente» como para que se pueda pensar en «empezar esa apertura». En este caso se encuentran, según detalló, algunos territorios insulares «que llevan tiempo sin casos» nuevos, al igual que algunas provincias.

Y es que el Consejo de Ministros estudiará hoy el calendario de desescalada, que tal y como explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, será «asimétrico y gradual», en función de la diferente situación de cada territorio, pero en base a un «marco común y con criterios homogéneos». «Vamos a ir paso a paso. Conocemos las capacidades de las comunidades y vamos a ir viendo cuáles cumplen las cuatro condiciones [asistenciales] y otros indicadores y, en base a eso, tomaremos las decisiones adecuadas, con mucha cautela», avisó el ministro.

Illa explicó que el Gobierno trabaja con la vista puesta en desescalar por provincias, pero está dispuesto a «escuchar» las propuestas de aquellas comunidades que quieren que se tome como referencia otras áreas administrativas.

Ayer, además, tuvo lugar una reunión interterritorial entre Illa y los consejeros de Sanidad de las diferentes autonomías. Muchas comunidades piden aplicar ellas mismas sus propios planes de desconfinamiento. Andalucía, por ejemplo, propone la apertura del comercio y las peluquerías desde el 11 de mayo, funerales, el 18; y bares, el 25. PATRICIA MARTÍN