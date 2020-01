El Arenal Sound ficha a Daddy Yankee

Considerado como “El Rey del reggaetón”, el puertorriqueño es la nueva confirmación de la undécima edición de Arenal Sound. Era uno de los artistas más demandados por el público por lo que su anuncio rápidamente se ha convertido en uno de los temas más comentados y virales del momento.

Daddy Yankee se une a un line up del que ya forman parte artistas como Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, Zara Larsson, Timmy Trumpet, Leiva, Amaral, Bad Gyal, Rels B y Nathy Peluso entre otros muchos. La próxima edición de Arenal Sound tendrá lugar en Burriana del 28 de julio al 2 de agosto y aunque todos los abonos se agotaron durante el primer día de venta, en febrero estarán disponibles las entradas de día y los tickets de zona de descanso.

Con más de 20 años de trayectoria, Daddy Yankee se ha convertido en una leyenda del género urbano. Saltó a la fama en 2004 tras el lanzamiento de su álbum “Barrio fino”, en el que incluía uno de sus hits más reconocibles, “Gasolina”. Desde entonces, el artista no ha parado de cosechar éxitos. Sin ir más lejos, su colaboración con Luis Fonsi en “Despacito” le llevó a batir todos los récords en las listas a nivel mundial. El próximo verano aterrizará en Burriana para desplegar todo su arsenal de hits en lo que será sin duda una de las actuaciones más esperadas de la edición. No faltarán tampoco sus éxitos más recientes de su último trabajo discográfico como “Con Calma”, que se ha convertido ya en todo un himno a nivel global.