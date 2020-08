Un barco de Banksy rescata a 89 migrantes en el Mediterráneo

El artista de arte urbano Banksy ha financiado una nueva embarcación, feltada en secreto, que ha rescatado a 89 personas en el Mediterráneo central. 'Louise Michel', como la anarquista francesa del siglo XIX es su nombre y está decorada con un grafiti del artista británico. La nave zarpó el 18 de agosto del puerto español de Borriana, cerca de Valencia, según reveló el jueves por la noche el diario británico The Guardian.

Entre los rescatados hay 14 mujeres y dos niños. "Ahora busca un puerto marítimo seguro para desembarcar a los pasajeros o transferirlos a un barco de los guardacostas europeos". Una cuenta con su nombre (@MVLouiseMichel) divulgó una foto "en un mar muy agitado" de una operación de asistencia al Sea-Watch 4, otro barco humanitario de las ONG Médicos Sin Fronteras y Sea-Watch, presente en la zona desde mediados de agosto. El Sea-Watch 4 ha llevado a cabo hasta ahora tres rescates y ha recogido a bordo a más de 200 personas.

FLOTADOR EN FORMA DE CORAZÓN

The Guardian publicó varias imágenes del 'Louise Michel', un antiguo navío de aduanas de 31 metros de eslora, está pintado de rosa y blanco, con un grafiti de Banksy en el que se ve a una chica con un chaleco salvavidas y un flotador en forma de corazón. La tripulación está formada por una decena de miembros, "activistas europeos con una larga experiencia en búsqueda y rescates en mar". Su capitana es Pia Klemp, una militante alemana por los derechos humanos conocida por haber pilotado otros barcos de rescate, como el "Sea-Watch 3". Menor que otros barcos humanitarios, el 'Louise Michel' es mucho más rápido cosa que le permite zafarse de los guardacostas libios.

LONDRES, BERLÍN, BORRIANA

La operación se organizó entre Londres, Berlín y Borriana, y Banksy no estaría a bordo, según The Guardian. El artista contactó a Pia Klemp en septiembre de 2019 mediante un correo electrónico, citado por el diario. "Soy un artista de Reino Unido, he trabajado sobre la crisis de los migrantes y no puedo quedarme con el dinero. ¿Podría usted utilizarlo para comprar un barco o algo parecido?", dice el mensaje firmado "Banksy".

Pia Klemp considera que Banksy recurrió a ella por su compromiso político: "no veo el rescate en el mar como una acción humanitaria, sino como parte del combate antifascista", declaró Klemp al Guardian.

Los diez marinos del "Louise Michel" se declaran todos "activistas antirracistas y antifascistas partidarios de cambios políticos radicales", precisa The Guardian. Según Lea Reisner, una enfermera a bordo encargada de operaciones de rescate, el proyecto es "ante todo anarquista, pues pretende defender la convergencia de luchas por la justicia social, los derechos de las mujeres y de los LGBTIQ, la igualdad racial, los derechos de los migrantes, la defensa del medio ambiente y los derechos de los animales".

Este anuncio coincide con el aumento de embarcaciones registrado en 2020 en el Mediterráneo central, la ruta migratoria más letal del mundo para los candidatos a un refugio en Europa, en su mayoría procedentes de Libia o de la vecina Túnez.

Más de 300 migrantes han muerto este año al intentar la travesía, pero la cifra podría ser mucho más elevada, según la Organización Internacional para las Migraciones (IOM).