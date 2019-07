Guitarricadelafuente: "Tengo dos canciones para sacar en julio y para después de verano un pequeño disco"

Guitarricadelafuente. Así es como se conoce artísticamente a Álvaro, un joven de Benicàssim con raíces aragonesas, que acompañado de su guitarra está triunfando por toda España. Saltó a la fama el pasado mes de octubre, hace menos de un año, y ya es conocido en gran parte del país. Su talento con la guitarra y su peculiar forma de cantar han hecho que sus canciones tenga más de 3.500.000 reproducciones en Youtube, 1.100.000 reproducciónes mensuales en Spotify y cerca de 100.000 seguidores en Instagram. Un éxito que este joven nunca hubiera imaginado alcanzar un año atrás.

P: ¿Cuando empezó tu relación con la música?

R: Cuando mi padre me regaló la primera guitarra. Fue con 15 años. Cuando empecé a tocarla fue por pasármelo bien y por tener un hobbie. Más adelante empezó a ser como que dedicaba todo mi tiempo a tocar la guitarra. Antes era acabar de comer y tocar la guitarra, es decir, lo hacía en los ratos libres. Luego pasó a ser: “En vez de estudiar voy a tocar la guitarra” y así acabó siendo lo que es hoy en día.

P: Entonces, ¿Aprendiste tu solo?

R: Si. Empecé viendo como se tocaban canciones en Youtube, los acordes… Y así hasta hoy.

P: ¿Como estás viviendo todo este éxito?

R: Pues a ver, ¡Estoy flipando bastante! Todo lo que está pasando es bueno y estoy súper agradecido y súper contento por todo lo que está pasando.

P: ¿Cuando se empezó a escuchar más tu música?

R: Desde hace menos de un año. En octubre o así fue cuando publiqué mi primera canción en Spotify, Guantanamera, y desde ahí hasta hoy.

P: ¿Que te inspira a componer letras con tanto sentimiento?

R: Yo para componer me pongo a tocar la guitarra y me salen cuatro acordes. Voy poniendo melodías por encima y al final me salen letras. Lo que compongo lo voy apuntando en notas de móvil. Pero no digo: “Voy a inspirarme en esto o voy a inspirarme en lo otro”. Aunque sí que es verdad que a lo mejor estoy una semana escuchando un tipo de música y te sale solo hacer una canción así. Si fuerzas el hacer un tipo de canción, al final la cosa no sale bien.

P: ¿Cómo defines tu música?

R: Pues no se, yo creo que lo que me gusta hacer es música que intente transmitir algo, que sea música con sentimiento, sabes? Que no sea una música que escuches y digas: “¡Que coñazo el tio pesao este que está cantando canciones tristes!” Sino que de verdad te sientas identificado.

P: ¿Para ti cuál de tus canciones es más especial?

R: Todas son especiales. ¡Parece de coña pero es verdad! Cada canción significa algo o tiene una sensación muy diferente. Cada una es para una cosa, al menos para mí. Por ejemplo, Guantanamera es una canción que asocio con mi pueblo y con el verano allí, con mis amigos y mi familia. Después Agua y Mezcal es más movidita. La asocio a otro tipo de sentimiento. Más feliz.

P: ¿Qué sentías cuando empezabas a ver que la gente valoraba tu trabajo?

R: Este boom lo estoy sintiendo desde el primer día. En ningún momento yo empecé con ningún propósito de hacer nada ni de vender mi música sino que simplemente pasó solo. Que la gente se sienta identificada con mis canciones me hace sentir súper feliz y motivado para escribir más y para seguir haciendo mucha más música.

P: Pero, ¿En qué momento empiezas a tener cada vez más seguidores?

R: Yo en mi cuenta de Instagram subía covers de canciones y un día empecé a subir mis canciones. Las priemras que subí fueron El Conticinio y Guantanamera, y a partir de ahí casualmente influencers y gente con muchos seguidores empezaron a compartir mis canciones y de repente la gente me empezó a seguir.

P: ¿Que esperas de tu futuro en la música?

R: ¡Aguantar unos años más aunque sea! Espero seguir haciendo las cosas como las he hecho hasta ahora. Bueno, con un poco más de organización y seriedad, y disfrutar de lo que estoy viviendo ahora hasta que pueda. Pasármelo bien y disfrutar.

P: ¿Qué significó para ti tocar aquí en Castellón?

R: Me pareció la hostia. Me pareció muy guay. Vino mucha gente. Gente del trabajo de mi madre, los profesores del colegio, amigos míos de Valencia. Mola que la gente de Castellón venga a verte pero moló porque el concierto fue de la terreta, familiar.

P: ¿Tienes más música que vaya a salir próximamente?

R: ¡Esto te lo digo pero no sé si lo voy a cumplir! Tengo dos canciones que quiero sacar ahora en julio. Me molaría sacarlas para verano. La ventaja que tengo es que al no estar en una discográfica hago lo que quiero. Para más adelante, cuando acabe el verano, me gustaría hacer un EP, un disco más pequeñito, con cinco canciones o así nuevas.