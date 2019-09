El MUT! conquista Castelló en su día grande

Tras de la gran acogida del espectáculo inaugural del Festival Internacional d’Arts Escèniques sense Text, el MUT! se prepara para su día grande. Para la jornada de hoy, la concejalía de Cultura ha preparado un total de dieciséis espectáculos que se repartirán entre los cinco escenarios urbanos acondicionados para la ocasión: la plaza del Ayuntamiento, la plaza Huerto Sogueros, las calles peatonales del centro, la plaza de las Aulas y el Passadís de les Arts se llenarán de público con las propuestas de siete compañías artísticas.

“Hemos hecho una gran apuesta para llevar el mejor del teatro, la danza y la música hasta nuestra ciudad y hemos conseguido incrementar la calidad de un festival que nació hace cuatro años con un claro objetivo: poner a Castelló en el mapa cultural”, ha asegurado Verònica Ruiz. La edil ha invitado a “toda la ciudadanía de Castelló y de los municipios vecinos” a acercarse a esta muestra “abierta, plural, variada, llena de sensibilidad y con espectáculos para todos los públicos”.

Para el domingo, el MUT! ofrecerá cinco espectáculos al aire libre. Las actuaciones empezarán con la obra “Ne Me Quitte Pas”, de los gallegos El Retrete de Dorian Gray, a las 11.45 y 13.15h en la plaza Huerto Sogueros. En esta misma ubicación, a las 12.00h, actuarán los belgas The Primitives con su espectáculo “Three of a Kind”, un teatro de calle en estado puro que conseguirá convertir el público castellonense en auténtico protagonista. A continuación, a las 12.30h, llegará el turno de Mireia Miracle con su particular homenaje a Charles Chaplin con la pieza “Rojo”.

La actividad teatral se trasladará al Passadís de les Arts por la tarde. A las 17.45 y 19.30h volverá al Parque Ribalta la obra “Ne Me Quitte Pas ” y a las 18.00h repetirá función el elenco de “Three of a Kind”. A las 18.30h en el mismo espacio se estrenará “Mira’t”, un espectáculo de acrobacias de los catalanes Circ Pànic.