Carla Tejedo és ja tota una realitat del golf provincial GUARDONATS

A ls seus 17 anys, la castellonenca Carla Tejedo continua consolidant-se com una de les majors promeses del golf provincial després d’encadenar èxits al final de 2018 i l’inici de 2019.

La jove golfista va començar a treballar la darrera primavera a les instal·lacions del Club de Campo del Mediterráneo, la qual cosa li ha ajudat a donar el salt de qualitat per a aconseguir els seus darrers èxits esportius.

Així, al juliol va conquerir el seu primer torneig internacional, el Grand Prix de Landes, un dels més veterans del periode estival, al camp de golf d’Hossegor, a l’Aquitania francesa.

Just després repetia victòria al campionat d’Espanya interautonòmic sub-18, on ja es va imposar al 2017. A continuació va inaugurar el rànquing nacional absolut i sub-18 de 2019 amb el memorial Celia Barquín al desembre, on Carla va quedar en tercera posició, a només dos colps de la guanyadora.

copa andalucía / Un més després es va disputar la Copa Andalucía Femenina, torneig de classe internacional, on va aconseguir un triomf que la posa en el top-200 del rànquing mundial, en el lloc 69 de l’europeu i primera del rànquing espanyol femení 2019.

Aquesta posició l’apropa al seu somni de disputar el campionat d’europa de Nacions amb l’equip espanyol sub-18, per a la qual cosa ha de quedar entre les sis primeres del rànquing nacional.

La Roja acaba de convocar-la a més per a l’Internacional de Portugal que es disputa el proper mes de febrer prop de Lisboa.