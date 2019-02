ESPORTIVITAT Més de 1.800 xiquets gaudeixen a Borriana amb la Cursa de Sant Blai

El darrer diumenge 10 de febrer, i després que en les dues últimes edicions la meteorologia obligara a posposar la celebració de la carrera més popular i multitudinària a Borriana, els més menuts van poder gaudir com mai amb la Cursa de Sant Blai 2019.

Aquesta edició va ser tot un èxit amb més de 1.800 participants i es va poder celebrar als carrers més cèntrics. A les deu del matí els corredors prenien l’eixida de la primera de les fins a vint sèries que es van disputar.

Tal com explicaven des del Servei Municipal d’Esports, «una vegada més estem molt satisfets tant amb l’organització de la Cursa de Sant Blai, ja que fa setmanes que des de les diferents AMPA dels centres educatius de Borriana se’ns van començar a fer arribar les inscripcions per a organitzar totes les carreres que hem pogut gaudir, per això volem agrair tant la col·laboració de les AMPA i centres educatius, com les empreses i marques col·laboradores que han fet possible una nova edició multitudinària».

Ja durant les jornades del divendres i el dissabte, tant el Pla com la Plaça Major començaven a assemblar-se a una pista d’atletisme amb la col·locació del clos i les línies d’eixida i de meta, que tal com comentava el regidor d’Esports, Vicent Granel, «és un gran treball organitzatiu que cal agrair als serveis municipals, des del SME als operaris de Via Pública pel muntatge o la Policia Local pels seus dispositius de control i tall del trànsit rodat».

El propi Granel, a més de l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i diversos regidors, van fer el lliurament dels trofeus encara que com recordaven, «en la cursa de Sant Blai el més important no és la competició, sinó la participació massiva que els xiquets, xiquetes i joves ofereixen any rere any, i que la converteix en la més popular de totes les que se celebren. A més, tots els participants s’emporten la seua medalla per participar, a més de regals, així que el més important és la diversió i el foment de la pràctica esportiva».