Carne de novia, una delicia de la provincia que activará todos tus sentidos

Curioso nombre para un plato gastronómico propio de la provincia de Castellón. Si eres amante del buen comer no puedes dejar pasar la oportunidad de preparar esta delicia. Además, descubre los consejos más útiles para cortar la cebolla.

Preparación

Para elaborar este plato hay que cortar las dos paletillas de cordero a dados. Se sofríe la carne en una cazuela de barro con laurel, ajos y aceite. Se repite la misma operación con el pimiento cortado a cuadritos más pequeños que la carne. Cuando esté bien dorada, se añade un vaso de brandy y se deja cocer hasta que esté bien hecha, que la carne esté tierna al pincharse con un tenedor.

Picadillo

Una vez que la carne esté bien cocida, se añade un picadillo elaborado con almendras y perejil y ajos, todo machacado en el mortero. Al llevar almendras, la salsa que se ha formado gracias al jugo de la carne y brandy se espesa y adquiere su punto ideal. Este plato se presenta en la misma cazuela de barro en la que se ha preparado.

Ingredientes para cuatro personas

Paletillas de cordero: 1,5 a dados

Pimiento rojo: 1

Aceite: 3 cucharaditas

Laurel: 2 hojas

Ajos: 3 dientes

Almendras: 50 gr

Perejil: 2 ramitas

Brandy: 1 vaso

Sal: al gusto

Elaboración 60 minutos

Cebolla: para no llorar…

La cebolla es un bulbo que forma parte de las verduras más antiguas, pues era cultivada por los Sumerios 6000 años a. C. Las mejores cebollas son las que no son deformes ni tienen brotes o están secas o duras. Se guardan en un sitio ventilado, seco y fresco. Si están abiertas, ha de ser en la nevera, envueltas en film. Para que no produzcan lágrimas al cortarlas, lomejor es pelarlas y dejarlas en agua en la nevera un rato; o cortarlas con una vela encendida al lado.

Cortada, se puede congelar

Se venden congeladas, en vinagre, deshidratadas o enlatadas en salsas. Si cortamos al cebolla en trozos pequeños la podemos congelar en bolsas. Al horno, junto con otras verduras, son un plato sano y sabroso, al que añadiremos aceite crudo. Se pueden rellenar, pero fundamentalmente se usan como condimento de otros platos. Frita lentamente y posteriormente caramelizada con azúcar y moscatel acompañan al foie o al cabrales.