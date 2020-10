Así es Isabel Prieto, la candidata a Miss Universo 'made in Vila-real'

“Hay gente que tiene mala imagen de los certámenes de belleza porque creen que cosifica a la mujer, pero creo que el problema lo tienen ellos por la forma en la que nos miran. Yo cuando desfilo no me siento como una cosa”. Quien lo dice es Isabel Prieto, que como vemos pese a sus escasos 22 años tiene ya las ideas muy claras: “Nos critican porque nos ven como estereotipos, pero después si nos conocen su impresión cambia”. De hecho, en su caso la vila-realense cuenta con la licenciatura en Humanidades en la UJI, está cursando un máster para impartir clases en Secundaria y no descarta estudiar posteriormente un nuevo máster sobre la Paz y resolución de conflictos.

Dejando aparcado su debate personal entre ser profesora “y poder inculcar valores positivos y conocimientos a los estudiantes”, y trabajar en una oenegé o la ONU “para ayudar a los más necesitados”, otra de las aficiones de Isabel es el mundo de la moda. Ya se presentó al certamen de belleza organizado por Mediterráneo, Top Woman, se impuso en el concurso Miss Turismo Comunitat Valenciana, quedando posteriormente segunda a nivel nacional, y su último reto es el de Miss Universo, donde ha sido seleccionada entre 17 candidatas españolas tras un casting realizado a 200 aspirantes. “Solo con eso para mí ya es un éxito, pero uno de mis sueños siempre ha sido el de ser Miss Universo y ahora la verdad es que estoy un poquito más cerca”, afirma con una sonrisa.

La pandemia actual que está azotando a la práctica totalidad de los países hace que se desconozca todavía el certamen que determinará quién de las 17 seleccionadas representará a España en la gala final de Miss Universo, que presumiblemente se celebrará en Estados Unidos. Lo que estamos seguros es de que en caso de que alcance esta cita y sea preguntada por el jurado por sus conocimientos de cultura general, Isabel no defraudará: “Si no me pongo nerviosa creo que sí lo haré bien después de todo lo que he estudiado. Me encanta la historia, la geografía y creo que sabré defenderme”.

Con 15 años, esta joven de 1,78 metros de altura ya comenzó a realizar sus primeros desfiles para firmas como Higinio Mateu o El Corte Inglés en la provincia de Castellón, aunque aparcó esta afición por los estudios. Ahora, ya licenciada, retoma una actividad que le ha dado más alegrías que sinsabores: “Las chicas nos llevamos siempre muy bien, lejos del ambiente competitivo que en ocasiones quieren vender fuera”. De todas formas, su principal apoyo está en su casa: “Mi familia y amigos me respaldan en todo. Me animan a seguir porque saben que es lo que yo quiero”.

Antes de concluir reseñar que Isabel ha tenido tiempo también en su ajetreada agenda de jugar varios años a baloncesto, así como practicar bailes de salón: “A mis padres les encanta y he heredado esta pasión. De hecho siempre que puedo me escapo con ellos a bailar. Me lo paso igual de bien con ellos de marcha que con mis amigas”, concluye Isabel Prieto Martínez, candidata a Miss Universo nacida y crecida en Vila-real. Casi nada.