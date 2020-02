Jennifer Aniston confiesa que creció en un hogar "desestabilizado"

Jennifer Aniston ha celebrado su 51 cumpleaños por todo lo alto. La actriz ha concedido una sincera entrevista a su amiga, la también actriz Sandra Bullock, para la revista 'Interview Magazine'. Un reportaje que va acompañado de unas fotos que ella misma ha aplaudido en su perfil de Instagram.

En la entrevista que Bullock le realiza a Aniston, esta le pregunta cómo consigue mantenerse siempre alegre y evitar "desanimarse aunque las cosas no vayan por el camino que ella desea". Un elogio a la positividad de la actriz de 'The Morning Show' que la misma Jennifer ha agradecido diciendo que "esto es lo más dulce que me ha dicho alguien".

Una forma de afrontar la vida que la estrella de 'Friends' explica así: "Creo que esto viene de crecer en un hogar desestabilizado en el que me sentía insegura. Viendo a dos adultos ser desagradables entre sí y presenciando ciertas cosas sobre su comportamiento me hicieron pensar: 'No quiero hacer eso. No quiero ser eso. No quiero experimentar este sentimiento que tengo en mi cuerpo en este momento. No quiero que nadie más con quien esté me pueda hacer sentir eso'".

Para añadir a continuación: "Así que supongo que tengo que agradecer a mis padres todo esto. Puedes estar enfadado o ser un mártir, o puedes decir: '¿Tienes limones? Pues hagamos limonada'".

Un matrimonio complicado, el de sus padres, que se terminó cuando Jennifer tenía solo 9 años.

Nancy Dow y John Aniston se divorciaron y desde entonces la relación entre madre e hija fue más que complicada. La progenitora de Jennifer falleció en el 2016 después de manifestar en numerosas ocasiones que no se llevaba nada bien con su hija. Por su parte, John Aniston ha acompañado a la actriz durante todos estos años en sus éxitos y fracasos. Ella siempre ha presumido de él, más ahora que tiene un perfil de Instagram con millones de seguidores.