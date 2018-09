'Vivir sin permiso' convence a medias: aplauden al reparto pero la comparan con 'Fariña'

José Coronado y compañía comenzaron anoche a ‘Vivir sin permiso’, aunque no sin el balance que hicieron las redes. La nueva serie de Telecinco, que consiguió casi un empate con el film ‘Palmeras en la nieve’ en Antena 3, pasó como pudo la criba de Twitter.

Por un lado, algunos espectadores destacaron positivamente las interpretaciones de su elenco, y en especial al protagonista de la serie y a Ricardo Gómez, que sorprendió en su nueva faceta alejada del popular Carlitos de 'Cuéntame'.

Pues tiene buenisima pinta #VivirSinPermiso , ya quisiera llegar a los 60 como José Coronado.

Y por supuesto, como olvidarse de ''SILENCIO COÑO QUE VA A HABLAR MALAMADRE!!''

— Xiti (@xitian) 24 de septiembre de 2018

De #VivirSinPermiso (obviando que @_josecoronado_ es un crack) me quedo con la genial interpretación de @ricardogomez10 que poco a poco se va viendo en otras series nacionales y yo que me alegro. @LuisZahera y Carlos Hipólito otro par de grandes!

Soy consciente de que no debería engancharme a otra serie más porque no tengo tiempo en mi vida, pero me parece una falta de respeto para la humanidad no ver una serie en la que sale José Coronado. #VivirSinPermiso