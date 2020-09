China anuncia represalias por las medidas de EEUU contra TikTok

China actuará contra compañías e individuos extranjeros que "pongan en peligro" su soberanía y seguridad, según nuevas reglas aprobadas este sábado por el Ministerio de Comercio del país asiático tras las medidas de EEUU contra las aplicaciones chinas TikTok y WeChat. Washington anunció el viernes que prohibirá a partir de este domingo la descarga de ambas.

El anuncio de Comercio no apunta directamente a ninguna empresa, pero detalló el dictado de nuevas normas relacionadas con su prevista lista de "entidades no fiables" anunciada hace más de 15 meses y que todavía no se ha publicado. Según el comunicado difundido este sábado, la lista incluirá a compañías e individuos que "violen las normas de mercado" en el país asiático, "rompan acuerdos" con empresas chinas, adopten "medidas discriminatorias" contra ellas o "dañen los intereses de la soberanía, la seguridad o el desarrollo de China".

El pasado mayo, los medios oficiales chinos indicaron que entre las compañías afectadas podrían estar Apple, Cisco Systems, Qualcomm o Boeing.

Según el comunicado de Comercio, las compañías e individuos extranjeros incluidos en ella sufrirán restricciones o la completa prohibición de exportar o importar con China, así como de invertir en el país. Asimismo, se establecerá una oficina para investigar y dictaminar sobre los casos de entidades o individuos que sean sospechosos de contravenir las nuevas reglas.

ESCALADA DE TENSIÓN

La publicación de estas nuevas normas se produce en un momento de especial tensión entre China y EEUU tras los problemas con las tecnológicas y la visita del subsecretario de Estado estadounidense de Crecimiento Económico y Energía, Keith Krach, a Taiwán.

Respecto al veto de TikTok y WeChat, Comercio recalcó que China se opone a "cualquier forma de unilateralismo y proteccionismo" y adoptará las medidas "necesarias para defender" a sus empresas.

El anuncio de esa "lista negra" por parte de Pekín el pasado año desató preocupación entre las empresas extranjeras sobre cómo se implementaría esa relación.

Comercio agregó que la lista "ayudará a mantener un orden económico y comercial internacional justo y libre" y "protegerá los legítimos derechos e intereses de las empresas chinas, otra organizaciones e individuos".

A principios de este mes, el viceprimer ministro chino Hu Chunhua y el viceministro de Comercio, Wang Shouwen, aseguraron que el país continuará retirando barreras para permitir el acceso a su mercado de las empresas extranjeras.