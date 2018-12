Després d’haver aconseguit ser el primer aquari espanyol a criar la bella medusa Ortiga del Pacífic en la passada primavera, l’Oceanogràfic ha assolit una nova fita a l’aconseguir el desenvolupament d’unes 40 èfires, de les quals quatre han experimentat un espectacular creixement que ha permés que, també per primera vegada a Espanya, unes meduses d’aquesta espècie criades en les instal·lacions de l’aquari valencià es puguen mostrar al públic en companyia d’altres adultes… i amb nom propi: Melocotón, Nectarina, Paraguayo i Albaricoque.

Amb l’arribada de l’exposició de Meduses a l’Oceanogràfic a l’abril de 2017, no sols s’obrien nous espais de coneixement per als visitants amb 16 tancs en què es van repartir uns mil exemplars de 16 espècies. També era possible estudiar, conéixer i dissenyar mètodes de reproducció de les meduses. D’aquesta manera, pocs mesos després, es van reproduir més de 10.000 exemplars de cinc espècies: l’espectacular Ortiga del Pacífic (Chrysaora fuscescens), de més de 1,5 metres de longitud de tentacles i 30 centímetres de campana, i també la Flama (Rhopilema esculentum), l’Aurelia limbata, el Cubozoo (Carybdea xaymacana) i l’Hidromedusa (Eutonina indicans). En l’actualitat la suma total de meduses nascudes en la zona tècnica supera les 20.000.



Creixement extraordinari /Ara eixe reeixit procés d’investigació i de treball arriba al gran públic amb les quatre Ortigues del Pacífic, primeres d’una sèrie que anirà creixent. Les quatre joves Ortigues del Pacífic han aconseguit ràpidament la grandària adequada per a conviure amb els seus gegants congèneres en el tanc de l’edifici d’accessos de l’Oceanogràfic als tres mesos d’haver eixit del pòlip. Un creixement que una de les seues cuidadores, Erika Mira, atribuïx als mètodes de l’Oceanogràfic i «també a l’encert que hem tingut, després de dur a terme diversos experiments i assajos, a ajustar les seues condicions de vida i alimentació i situar-les en l’adequat kreisel (un tanc especial adaptat a les meduses) quan van començar a créixer». El règim de cures consistix en «un menú que alterna la gelatina cuinada per nosaltres i les meduses criades en l’Oceanogràfic per a tal fi, tenint a una temperatura entre 10 i 12 graus, les xicotetes, i entre 12-13, en l’exhibició». La relació de les cuidadores amb les meduses és tal que els posen nom. En aquest cas, els curiosos noms de fruites són deguts al seu color ataronjat.