Recarrega la targeta del bus i el TRAM al Bicicas

Recarregar la targeta de bus i TRAM és una mica més fàcil i còmode. L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Mobilitat, ha activat la recàrrega a través de l'app Bicicas i les 59 bancades distribuïdes per tota la ciutat, de manera que els usuaris i usuàries ja poden sumar viatges de bus i TRAM a colp de click. Aquesta modalitat se suma als 60 punts autoritzats ja existents “amb el que ampliem la xarxa de recàrrega perquè usar el transport públic a Castelló siga una opció encara més còmoda i accessible”, segons ha destacat l'alcaldessa Amparo Marco.

Es tracta d'un servei que entra en vigor a partir de hui, 20 de febrer, i que estarà actiu les 24 hores del dia tot l'any, a excepció de la setmana de Magdalena quan el servei de Bicicas roman sense activitat. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha presentat aquesta iniciativa al costat del regidor de Mobilitat, Rafa Simó; el vicerector de Campus, Rafa Mayo; i la portaveu del Consell de l’Estudiantat, Laura Alcaide. A més, també han assistit tècnics de Mobilitat i representants de les empreses concessionàries del servei de préstec de bicicletes i de bus urbà.

Aquesta ampliació de les possibilitats de recàrrega dels bons de bus i TRAM se suma a més d'una desena d'accions per a fomentar el transport públic en els desplaçaments urbans per Castelló “amb l'objectiu de promoure una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient, amb les persones i amb la seguretat viària”. Així ho ha explicat Amparo Marco, qui destaca que “l'ús de les noves tecnologies pretén acostar el bus i TRAM a un major nombre d'usuaris per a seguir incrementat el nombre de viatges que es realitzen amb autobús i TRAM i que va superar la barrera dels 7 milions de desplaçaments durant 2018”.

Aquest nou sistema de recàrrega a través de Bicicas suposa un salt qualitatiu, especialment entre la comunitat universitària. L'UJI passarà de no tindre punts de renovació de títols de transport a comptar amb sis possibilitats diferents, cinc bancades dins del propi campus i una altra en l'avinguda de Sos Baynat. El vicerector de Campus i Vida Saludable, Rafa Mayo, ha agraït la sensibilitat de l'Ajuntament de Castelló “per a solucionar la falta de servei al campus i atendre una demanda traslladada pels estudiants”.

Per part seua, el regidor de Mobilitat, Rafa Simó, ha subratllat que “aquesta mesura pretendre continuar avançant en les millores d'un servei públic essencial dins de la mobilitat urbana, que se suma a la creació de noves línies d'autobús, la millora de freqüències, l'ampliació de serveis, el bitllet únic en tot el terme municipal”. L'edil, que ha agraït el treball tècnic per a fer possible aquest sistema, ha reiterat que la recàrrega de bons de bus i TRAM a través de Bicicas “amplia l'oferta tant en punts de recàrrega com en temps, ja que el Bicicas funciona les 24 hores els set dies de la setmana”.

Recàrrega de l’abonament

El procediment de recàrrega és senzill. El primer pas és baixar-se l'aplicació de Bicicas en el mòbil. Una vegada descarregada, es prem l'apartat ‘Móbilis’ (no es requereix registrar-se com a usuari de Bicicas) i només cal seguir els passos que indica la pantalla: introduir el número de la targeta de transport públic i seleccionar el bo que es desitge entre els quatre disponibles: Abonament 10 (8,2€), Abonament Jove 10 (6,8€), Abonament 30 Jove (25,5€) i Abonament 30 (30€).

Una vegada triat el bo a recarregar, s'introdueixen les dades de pagament i posteriorment, es prem el botó verd ‘Adquirir títol’. Per a finalitzar el procés de recàrrega, la persona interessada haurà d'acostar-se a una bancada Bicicas i acostar la seua targeta Móbilis a la pantalla. Després de passar la seua targeta correctament, accedirà al menú de Móbilis en el qual se li permetrà fer dues operacions: ‘Informació de targeta’ i ‘Carregar targeta’. Prement aquesta segona opció, ja només caldrà passar la targeta Móbilis pel lector perquè valide la recàrrega i complete així l'operació.