La Resonancia Magnética Terapeútica (MBST®), de Centro Lledó, la mejor solución para la artrosis

La Resonancia Magnética Terapéutica (MBST®) de Centro Lledó es la mejor solución para la artrosis. La clínica de fisioterapia, ubicada en la avenida Lidón, 9 (entlo), de la capital de la Plana ofrece en exclusiva a Castelló esta revolución tecnológica para tratamientos cada vez más eficaces. MBST® ha sido desarrollada en Alemania y se utiliza desde el año 1998. Está avalada por más de 230 estudios científicos y se ha probado con éxito en más de 270.000 pacientes. “Es un tratamiento que produce una reactivación a nivel celular de los tejidos, reduciendo el dolor y mejorando la funcionalidad”, explica el fisioterapeuta de Centro Lledó Javier Ramos.

La aplicación de Resonancia Magnética Terapéutica forma parte de un tratamiento global contra la artrosis, el dolor articular, las patologías degenerativas y los edemas óseos, entre otros. Su utilización viene acompañada de sesiones de fisioterapia y de ejercicio terapéutico en las que se trabaja la musculatura asociada a cada patología. “Nuestro objetivo último es educar a cada paciente para que sea capaz, de forma autónoma, de impulsar su bienestar a través del ejercicio”, explica Ramos.

Además, “es un tratamiento que no requiere cirugía, ni administración de fármacos o infiltraciones intravenosas. No tiene efectos secundarios ni emite ningún tipo de radiación”, apunta el fisioterapeuta, quien añade que “al tratarse de un equipamiento abierto no da sensación de claustrofobia”.

Aquellos usuarios que quieran tener más información sobre este novedoso tratamiento pueden consultar la página web www.centrolledo.com.