Europa activa los controles ante la amenaza del coronavirus chino

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aplazó ayer la decisión de declarar la emergencia internacional por el coronavirus, el extraño virus chino que ya ha causado 17 muertos y cerca de 450 casos diagnosticados por el momento. El virus, además, ha salido de China y llegado ya a países como Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y EEUU. El Comité de Emergencia, formado por expertos médicos de diversos países (entre ellos epidemiólogos chinos), se reunió durante horas en la sede de la OMS en Ginebra, y al no conseguir consensuar la medida decidió volver a reunirse este jueves para seguir debatiendo la posible alerta, según señaló su presidente, Didier Houssin.

Mientras tanto, Europa ya se prepara para esta declaración internacional y algunos países ya han activado protocolos de prevención. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) consideró ayer que la probabilidad de introducción del virus en la UE es «moderada» y advirtió también que el riesgo de llegada aumentará a finales de enero debido a la celebración del Año Nuevo Chino, con lo que crecerá el número de viajeros que se desplacen a y desde el país asiático.

La Plataforma para la Preparación Europea contra las Epidemias Reemergentes (Prepare) activó su Modo 1 el martes por la mañana. «Consideramos que existe una amenaza creíble para una pandemia también en Europa», declaró a Euronews Herman Goossens, coordinador de Prepare y Director de Patología Clínica en el Hospital Universitario de Amberes. El Modo 1 de Prepare consiste en adecuar centros médicos y laboratorios de diagnóstico para tratar los casos en Europa con rapidez y eficacia.

aeropuertos // Ayer mismo los aeropuertos de París, Londres y Roma activaron medidas de prevención para los vuelos que vienen de la región de Wuhan. Los dos primeros se han puesto en contacto con los viajeros que van a regresar sus países, mientras que Italia está verificando si hay infectados dentro del avión. Ninguno de los países está aplicando medidas de restricción de los viajes o del comercio con China.

Las probabilidades de que el virus entre en España a través de los aeropuertos es más bien bajo porque España, a diferencia de Francia, Reino Unido e Italia, no dispone de vuelos directos a la región de Wuhan y la ciudad no es un destino turístico frecuente. De hecho, el mercado donde se declaró el brote era mayorista y no había turistas extranjeros.

Sin embargo, Sanidad advirtió ayer a los aeropuertos españoles que deben «estar preparados» para activar los protocolos «para los puntos de entrada» en caso de que «sea necesario».