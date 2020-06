La seguridad de los niños en el coche cuesta entre 300 y 1.300 euros

Las sillitas infantiles, elemento de seguridad más importante para los niños en un vehículo, según la DGT reduce en un 75% los accidentes mortales en menores, tienen un coste de entre 300 y 1.300 euros, tal y como recoge el análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de 157 modelos de sillitas.

Según la OCU, "hay modelos de sillas muy caros y no necesariamente más seguros", cuya combinación según va creciendo el niño, supone un gasto cercano a los 1.300 euros. El hecho de que tenga varios modos de instalación, la novedad o la marca pueden elevar el precio "de forma considerable", según recoge Europa Press.

La opción más barata y lo suficientemente segura, según OCU, es combinar una silla para niños de hasta 18 meses del grupo 0+ (hasta 13 kilos) o isize equivalente (hasta 85 cm), y después usar otra silla del grupo 1/2/3, válida desde el primer año a los 12 (hasta 36 kilos o 135 cm). Otra opción también "bastante barata e igualmente segura" es combinar una silla válida hasta los 4 años del grupo 0+/1 (hasta 18 kilos) o isize equivalente (hasta 105 cm). Y después, desde que el niño cumple 4 años y hasta los 12, pasarle a una silla del grupo 2/3 (de 15 a 36 kg) o isize equivalente (de 100 a 150 cm).

Las marcas disponen de muchos grupos diferentes de sillas, que se clasifican según el peso y la altura del niño. Y aunque todas las que se comercializan son seguras, no todas lo son en la misma medida. "De hecho, para los grupos 0/1/2/3 y 1/2 no encontramos sillas de buena calidad, por lo que OCU no las recomienda", advierte.

Modelos recomendados

Por relación calidad precio, la 'Compra Maestra' entre las sillas del grupo 0/0+ para niños de hasta un año y medio (hasta 13 kilos) es la Cybex Aton 5. La OCU señala como ventaja su precio (119 euros, o 250 euros si se adquiere con la base) y sus resultados en seguridad, los cuales son "excelentes". Además, es fácil su instalación y destaca su acabado. Por el contrario, la OCU advierte de que adquirir esta sillita sin la base isofix conlleva el riesgo de instalarse mal.

Con respecto a sillas del grupo 1/2/3 válida desde el primer año a los 12 (hasta 36 kilos), la OCU recomienda la Joie Trillo Shield. Sus 'pros' son su precio (135 euros), pero también sus resultados en seguridad en caso de impacto lateral y su fácil instalación. Sin embargo, menciona como 'contras' que ocupa bastante espacio en el coche.

De sillas del grupo 0+/1 válida hasta que el niño tiene unos 4 años, OCU aconseja la compra de la Joie i-Spin 360. Entre sus ventajas, se encuentran la adaptación al tamaño del niño, la seguridad en caso de impacto lateral y la facilidad de limpieza. Pero tiene dos inconvenientes, según OCU: tiene un precio mínimo de 395 euros (si bien en esta categoría es de las sillas más baratas) y es una silla voluminosa.

Por último, entre las sillas del grupo 2/3 válida de los 4 a los 12 años (15-36 kg), la mejor compra según la organización es la Britax-Römer Discovery SL. Con un precio de 153 euros, es fácil de instalar y no existe riesgo de que se use de forma incorrecta. Y aunque la seguridad en caso de impacto es suficiente, la OCU lamenta que "podría ser mejor".