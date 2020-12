Una familia de Vila-real necesita 172.000 euros para salvar a su hija de 14 meses

Se llama Zoe y tiene 14 meses. Es una pequeña vila-realense alegre, pese a que nació con una cardiopatía compleja. Padece la denominada Tetralogía de Fallot y atresia pulmonar, es decir, vino al mundo sin la arteria pulmonar y la aorta la tiene ubicada donde debería estar aquella.

Como consecuencia de su estado, Zoe tuvo que reivindicarse con sus primeros llantos en el Hospital Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat (Barcelona). «Aquí, en La Fe, lo único que veían bien era el aborto, que si queríamos seguir adelante con el embarazo podíamos, claro, pero que Zoe el día que naciera se moriría», cuenta su madre, Laura Branchadell, quien junto a Abel Prieto, lucha para que su pequeña pueda salir adelante.

Y no tienen las cosas fáciles. Necesitan la friolera cantidad de 172.000 euros para que pueda hacerse realidad una primera operación quirúrgica en el Boston Children’s Hospital; y otros 222.000 euros para una segunda intervención a los dos o tres años. Por el momento, el centro hospitalario de la capital del estado norteamericano de Massachusetts es el único que les han dado una esperanza para salvar a su hija. «Allí la sanidad es carísima, pero si a nuestra guerrera solo la pueden curar allí, yo muevo cielo y tierra si hace falta», asevera Laura.

En este sentido, la madre de esta pequeña luchadora de 14 meses cuenta que «la operación tenía que ser primero en Sant Joan de Déu, pero al hacerle el primer cateterismo, el cirujano nos dijo que le haría un apaño para que tuviese una infancia feliz, pero que a los 18 años se apagaría. Así que su cardiólogo envió sus informes a la Vall d’Hebron». Desgraciadamente, tampoco en el reconocido hospital catalán le dieron esperanzas de que Zoe sobreviviría a la intervención.

Y añade: «Ya cuando pensábamos que no había solución para ella, su cardiólogo nos pidió permiso para enviar los informes al hospital de Boston, ya que allí está el mejor cirujano en cardiopatías tan complejas; vio los informes de Zoe y dijo que él sí que la operaría. Tuvimos una videollamada con el doctor Pedro del Nido, y nos cambio la cara al ver de que de no poderle hacer nada este hombre sabía como abordar el problema. Fue genial».

Fecha en el calendario

De esta forma, y de no surgir ningún inconveniente, la intervención de esta niña vila-realense está fijada para el 27 de enero. Y al coste de la operación hay que sumar la semana de ingreso, las pruebas y los medicamentos. En total, 172.000 euros que Laura y Abel se han puesto a recaudar haciendo un llamamiento a la solidaridad, a través de la plataforma GoFundMe (https://es.gofundme.com/f/nuestra-guerrera-zoe).

Hasta ayer llevaban recaudados cerca de 6.000 euros, mediante la plataforma en cuestión. Aún les queda un largo camino para lograr alcanzar la meta, pero ganas e ilusión no les faltan a estos orgullosos padres.

«Iniciamos esta campaña y hablamos con muchas personas, que se mueven tanto que no me lo esperaba, a través de Facebook, Instagram, Twitter... Nos hacen donaciones tanto en la campaña como por transferencia, Bizum y otros medios», explica Laura, quien añade: «Nunca esperas que te pase algo así, pero cuando ocurre y ves que hay gente tan buena en el mundo, te das cuenta de que si se puede y de que todo va a salir genial y Zoe va a poder tener una vida bonita sin pensar que a los 18 años se vaya a apagar».