Con vaso de cristal o de barro. Con canela y/o con ralladura de limón y/o con granos de café… Son varias las alternativas con las que se puede presentar el típico carajillo cremaet, uno de los indispensables de los almuerzos en Castellón. También en algunos bares de municipios de Valencia apuestan por esta forma de preparar el café y es por ello que este viernes en Xeraco han invitado a varios establecimientos a un concurso de cremaets.

Entre los invitados se encuentran dos representantes de la provincia de Castellón. Hablamos de Les Cholines de Alfondeguilla y del Bar Avenida del Mar de Onda, que intentarán hacer valer sus buenas artes con los ‘cremaets’ ante el Bar Marvi de Valencia, Bar Llaurador de Cullera y Bar Poliesportiu de Simat de Simat de la Valldigna.

Tere, de Les Cholines, confirma su presencia en el concurso: “Nos han llamado por si queríamos participar y vamos a probar”. Añade la propietaria del bar de Alfondeguilla que la materia prima la pondrán en la organización, lo cual no juega a su favor: “Lo hacen para que tengamos todos lo mismo, pero el café que tengo no tiene nada que ver, es mucho más bueno y lo preparo en un vaso de barro, le llamamos el perolet. Además uso una miel de mil flores de la Serra d’Espadà que seguro que no me dan allí, así que llevaré yo misma todo para prepararles unos cremaets a mi manera aunque no entren en concurso”.

El típico cremaet de Les Cholines es por tanto en vaso de barro, con miel sustituyendo al más habitual azúcar, con ralladura de limón y granos de café. El segundo bar elegido de la provincia de Castellón para el concurso de este viernes en Xeraco, el Avenida del Mar de Onda, que apuesta en la preparación del tradicional carajillo por el azúcar, así como por la canela. “Nuestro secreto está en el buen material, buen café, cariño y una buena mano. Ese es nuestro secreto”.

Carlos Macías, que admite que es posible que tenga que ausentarse del concurso por un ataque de ciática, afirma que en su establecimiento “hay días que salen hasta 80 carajillos; la mayoría de ron, aunque también piden a veces de coñac”. Sobre el ron, el propietario del bar de Onda asegura que el elegido para el concurso “es demasiado dulce, a mí me gusta más tostado y queda perfecto”.