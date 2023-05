Cada vez es más habitual la presencia de hoteles que no permiten la entrada de niños. Es menos habitual que este veto se dé en restaurantes, aunque un restaurante ubicado en Finisterra (Galicia) se ha propuesto controlar el comportamiento de los menores en sus instalaciones. Hablamos del O Fragón, reconocido por las guías Michelín y Repsol.

Los padres se las ingenian como pueden para tener a sus hijos entretenidos durante una comida o cena fuera con juguetes, juegos o incluso dispositivos electrónicos, pero en ocasiones la frenética actividad de los pequeños de la casa puede llegar a molestar a otros comensales. Cabe recordar que todos los establecimientos públicos y organizadores de actividades recreativas tienen el conocido como derecho de admisión, una ley que les otorga la facultad para determinar las condiciones de acceso o permanencia, y a este derecho se ha acogido el restaurante ubicado en la concurrida Costa da Morte para controlar a los niños que acceden a su local para indignación de un padre que compartió indignado estas medidas.

Teño dous pequenos. Fun facer unha reserva nun coñecido restaurante da Costa da Morte. Leo na web: "Los niños menores de 12 deben permanecer sentados toda la comida; si viene con niños llame antes de reservar". Díganme, ¿disuasorio, intimidatorio ou discriminatorio? — Alfonso Pato (@alfonso_pato) 27 de abril de 2023

En concreto son 12 las condiciones que el restaurante pone a sus clientes, entre las que se encuentran las siguientes: "Si vas a venir con niños (-12 años) y/o carritos, consúltanos al teléfono. Los niños menores de 12 años, tienen que permanecer en la mesa acompañados de sus padres en todo momento, si no es así, deberías replantearte la reserva".

Este requisito incorpora, como algún otro, el uso de negritas para poner más énfasis en la edad y la necesidad de que los padres no pierdan de vista a sus hijos. El local añade que si se pasa 15 minutos la hora de la reserva y no han llegado los comensales se ofrecerá la mesa a otro cliente. Otra condición avisa de que «la reserva es solo de mesa, no de ubicación, que será gestionada por nuestro equipo» y de que no se admiten mascotas ni en el exterior ni en el interior del local.

Un padre explicó en Twitter que tiene dos hijos y que al ir a hacer la reserva se encontró con las condiciones sobre niños. «Díganme, ¿disuasivo, intimidante o discriminatorio?», se preguntó y un tanto indignado. Algunos usuarios aplauden las medidas fijadas por el restaurante, mientras que otros consideran que el aviso es «adultocéntrico» o «edadismo salvaje». «Yo siempre voy a todos sitios con mis hijos. Si se ponen ingobernables me marcho a casa, por responsabilidad», añade otra madre.