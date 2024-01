¿Dónde comer la mejor coca de tomate de Castellón? Pues pese a que Onda es el octavo municipio con más habitantes de la provincia y que la Panadería Castañ solo tiene un despacho abierto, este establecimiento fue el segundo que obtuvo más votos en la reciente encuesta publicada por Mediterráneo en la que participaron miles de amantes de este aperitivo tan tradicional. Por algo será…

Luis Castañ Ibáñez, fundador de la panadería hace 30 años, desvela alguno de los secretos de su reconocida coca de tomate: “Lo primero que nos puede diferenciar es que no gastamos agua para hacer la masa porque se reblandece. Gastamos cerveza y así se queda más crujiente. La mezcla lleva tomate, huevo duro, atún y un poco de pimiento”.

Al margen de la coca de tomate, archiconocida en la práctica totalidad del territorio nacional, una de sus variantes más consolidadas en Onda es el ‘pastís’, una especie de coca de tomate un poco más pequeña y alargada que los clientes de la Panadería Castañ: “Es lo más típico de aquí. El relleno es el mismo que el de la coca, pero la masa es un poco más blandita. Cada viernes preparamos 400 porque muchos clientes se los llevan para el fin de semana, aunque hacemos a diario”.

La Panadería Castañ también es una reconocida pastelería. De hecho, al establecimiento llegan desde todos los municipios vecinos “para pedir tartas personalizadas, pues somos los únicos que las preparamos en Onda”. Como muestra del predicamento que el negocio tiene en la zona “esta Navidad hicimos 600 roscones. La mitad del pueblo viene aquí y llegan hasta de Vila-real o Nules”, asegura Luis, trabajador incansable que comenzó a trabajar como panadero a los 14 años.

30 millones de pesetas para arrancar

Gracias a su esfuerzo, la panadería que regenta fue creciendo y ahora cuenta con nueve empleados, elaborando unas 500 barras a diario. Además acaba de ampliar las instalaciones con una cafetería para dar más servicio a su fiel clientela. El propietario reconoce, eso sí, que no todo ha sido un camino de rosas. “Para abrir me empeñé muy empeñado. Fue hace 30 años y pedí un crédito de 30 millones de pesetas. Si es dinero ahora, imagínate entonces. Si te sale bien, como a mí, perfecto, pero si no te arruinas. Todo lo que sacábamos al principio era para pagar al banco”, recuerda.

Para buscar el motivo por el que Luis es panadero y no ejerce otra profesión hay que apelar más a la casualidad que a la vocación, como explica el propio protagonista: “Empecé a trabajar en esto con 14 años porque al terminar el colegio mi madre me dijo que había que llevar dinero a casa y enfrente de mi casa había una panadería que necesitaba a un chico porque uno de sus empleados se fue a la mili. Me preguntaron si quería ir y así empecé a levantarme todos los días a la una de la madrugada para hacer pan”.

En la actualidad, con 63 años de edad, Luis afirma satisfecho que ya no madruga tanto –“ahora me levanto a las 3.00”-, y más satisfecho aún habla de su hijo, Luis Castañ Fornés, que tomará su testigo en el negocio: “Tengo otra hija que es profesora, pero él sí que quiere seguir”.