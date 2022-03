Así se viene a Castellón. Adolfo Martín, que siempre ha elegido seis toros de categoría para esta plaza, lo ha vuelto a hacer y esta vez, aunque serán para lidiarse a caballo, la presentación ha sido de nuevo su estandarte. El compromiso con una tierra en la que se le venera siempre está presente. El cartel, con máximas figuras del rejoneo, le añade ese punto de responsabilidad que nunca elude este ganadero de férrea convicción. «Está muy en tipo, es pareja, tiene trapío, es cinqueña… en definitiva, me gusta mucho la corrida. Tiene un gran atractivo --ahí están las fotos--, aunque al ser para rejones, reglamentariamente hay que despuntarlos. A Diego Ventura, que ha venido a verla al campo, le ha encantado», explica Adolfo cuando le preguntamos por el encierro reseñado para el festejo de rejones de la Feria de la Magdalena que tendrá lugar el lunes 21 de marzo.

¿Por qué una corrida de Adolfo Martín para rejones? El año pasado se dieron dos experiencias similares, las dos primeras veces que Adolfo lidiaba toros en esta modalidad, y fue todo un éxito. «Diego Ventura, que triunfó en ambas, Ávila y Jaén, nos pidió si teníamos materia prima para arrancar la temporada en la Magdalena. Lo miré en el campo, vi estos toros y acepté. El año pasado lidiamos un toro excepcional --Daniel Luque le cortó las dos orejas-- en Castellón, de vuelta al ruedo, que se llevó muchos premios, aunque al resto de la corrida le faltó un poco. Me hubiese gustado lidiar a pie, pero…». ¿Pero qué, Adolfo? «Hombre, que yo selecciono para la lidia a pie y jamás he metido una vaca en un tentadero con un caballo para ver qué comportamiento tiene. Pero lo que tengo claro es que hay que estar en todos los campos de la tauromaquia, no solo en la lidia ordinaria. Mira lo importante que es actualmente el festejo popular, los bous al carrer, que yo siempre he defendido. Ahora mismo, estamos en unos momentos en los que tenemos que unirnos y nadar en la misma dirección. Hay que hacer cosas que generen interés y esta corrida lo genera. Sin duda alguna». Explicación más que válida.

VIVACIDAD GARANTIZADA

Adolfo Martín expone las características de este toro en el rejoneo y sus posibles reacciones ante las cabalgaduras. No duda de que es un animal «que tiene viveza, ese punto de casta y esa emoción lo convierten en un toro distinto para este espectáculo y considero que hacía falta. Son toros con fijeza y muy bravos. Y el toro cuando es bravo, lo es para la muleta, para el caballo y en las calles. Mi toro humilla, tiene temple… son condiciones favorables. Lo único es que son toros más listos y, a veces, cortan los terrenos y se ponen por delante de los caballos porque suelen tener más sentido. Por eso requiere más técnica y mejores caballos, muy domados. Eso le añade riesgo y, por tanto, más emoción al espectáculo».

Pero… ¿existe dentro de la ganadería una rama especial con mejores virtudes para el rejoneo? «Mira, voy a contar un secreto», desvela el ganadero: «Cuando me pidieron aquella primera corrida para rejones en Ávila, yo me pregunté qué toros podrían valer para este festejo. Y aposté por la línea de un semental que da productos muy bravos en el caballo de picar, es decir, que se arrancan muy de lejos al peto, son prontos, con fijeza, temple… Y la verdad es que acertamos al elegir esa línea. Por eso tengo la ilusión de que la corrida de Castellón va a funcionar, porque hay hermanos de aquellos toros y otros que proceden de esa línea que he buscado y que es mejor para este festejo».

Todavía es pronto para saber si esta ganadería puede convertirse en habitual en el arte de Marialva. «Yo tampoco quiero quitarle el sitio a nadie. Ha surgido y estoy encantado por ello. Me gusta que tres figuras del rejoneo la hayan elegido para medirse, al igual que me siento orgulloso de que otra figura como Talavante la haya pedido para matarla en San Isidro en Las Ventas. Tengo ese reconocimiento y eso es un orgullo para mí. La ilusión es máxima. Yo sé de la afición que hay en Castellón y por eso quiero devolverles ese calor que siento dándoles la tarde que se merecen», concluye.

LOS TOROS, UNO A UNO

Mediterráneo les muestra en exclusiva las fotografías de los seis toros que Adolfo Martín ha elegido para la cita que medirá por primera vez en una plaza a la máxima figura del momento, Diego Ventura, y a quien está llamado a ocupar el trono, Guillermo Hermoso de Mendoza. Por delante Sergio Galán, todo un lujo.