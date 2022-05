Hasta que Kiko Matamoros no abandone la isla de Supervivientes, bien porque finalice el programa o por expulsión, no podrá averiguar los planes que tiene Marta López tras su regreso. La influencer no deja de apoyar a su pareja durante este largo camino y no hace más que pensar en su pronta aparición por casa.

