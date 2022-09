El desenlace de 'En el nombre de Rocío' ha cerrado la docuserie por todo lo alto, con críticas a toda la familia Flores-Mohedano, pero también a la Justicia española. En los últimos minutos del capítulo final, Rocío Carrasco se ha dedicado a desgranar, con documentación en mano, los motivos por los que la justicia le negó su denuncia por maltrato psicológico.

"Yo acato y respeto las decisiones judiciales, lo que no quiere decir que esté de acuerdo. Creo que la Justicia de este país a muchas mujeres no las cree y les hacen vivir el mismo calvario que llevan viviendo durante muchos años por culpa de sus maltratados. A mí me ha pasado", empezó su alegato la hija de Rocío Jurado. En concreto, el fiscal encargado de su caso considera que las demoledoras declaraciones que Antonio David ha hecho sobre su ex mujer "son valoraciones que el acusado hace, sin insultar ni revelar hechos secretos", narra el informe.

"Perdóneme, con todos los respetos a la Justicia, ¿alguien puede considerar que todo lo que ha hecho o dicho el ser sobre mí, que me ha llamado mala madre, que no tengo instinto maternal, que me ha comparado con las madres que tiran a sus hijos cuando nacen a la basura, que no son insultos? Parece que está enjuiciando otro caso. Al fiscal solo le hubiera hecho falta irse a la hemeroteca nacional y ver las 536.250 portadas, y cada titular es lo que él dice que no existe", expresaba Carrasco mientras aparecían numerosas entrevistaS protagonizadas por Antonio David.

Pero además de esto, y como viene siendo habitual, Rocío Carrasco ha aportado informes que advertían del daño que se le estaba causando en esas intervenciones mediáticas: "Tengo un informe del juzgado que dice y expresa que tengo un daño irreparable en todos los ámbitos de mi vida y que eso me ocasiona esos daños y lesiones. ¿Cómo puedes decir esto? ¡No lo puedo entender!", decía en referencia a los motivos que aporta el fiscal.

En resumen, el fiscal argumenta que hay que tener en cuenta que Rocío denunció a Antonio David un mes después de que este la denunciase a ella: "¿Con esto quiere decir el fiscal que yo ponga una denuncia por lesiones psicológicas sufridas durante 20 años porque a mí el ser me pone una demanda por una pensión de alimentos? ¿De verdad ese es un razonamiento lógico y que entre en la cabeza de alguien?", preguntaba Rocío con indignación.

Pero hay más, ya que el fiscal también denegó su demanda por una "falta de relación con sus dos hijos y gran parte de la familia de origen que le queda, falta de profesión y de empleo o de elevadas deudas tributarias". Estos puntos, también los desgrana la hija de la más grande.

"¿Me está queriendo decir que todas las mujeres que no tienen profesión y son víctimas de violencia de género, por no tener una profesión, no son víctimas de violencia de género? Me parece un poquito fuerte. Que encima de que haya que soportar lo que hay que soportar, tengamos que soportar escritos como este. Me parece que estamos muy indefensas, más incluso de lo que pensamos. Está poniendo en una tesitura absurda y asquerosa a mujeres que no tienen una profesión y son víctimas de violencia de género y no se las cree", señala.

"¿La falta de relación con mis hijos por dónde viene? ¿Quién provoca y alecciona a mi hija para que haga lo que hizo el 27 de julio? ¿Quién no me devuelve a mi hija para una boda y no me lo vuelve a dar nunca más? ¿Quién lo hace? ¿Yo dejo de tener relación con mis hijos por amor al arte? La dejo de tener, porque detrás hay una personas que se encarga de que deje de tener relación con mis hijos", explica.

Respecto a la no relación con su familia mediática, Rocío argumenta: "¿Pero qué coño sabe nadie la familia que tengo yo? ¿Qué tiene que ver mi familia para que yo esté así? Si a mí lo que digan todos estos, lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo, que es contestarle. La caterva esta no me ocasiona ningún mal emocional. ¿No se entera la gente?".

Rocío termina su argumentación respondiendo a los problemas tributarios: "¿De verdad alguien se piensa que yo puedo tener lesiones psicológicas y llevar en tratamiento desde el año 2011 con un tratamiento psiquiátrico muy fuerte porque yo tenga problemas tributarios?"