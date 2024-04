La previa | El Castellón quiere sortear el antepenúltimo escollo antes lograr el ascenso

Hoy el Melilla visita el Estadio Castalia para enfrentarse al súper líder Castellón. Esta semana se ha hablado mucho de la invasión de la afición albinegra al Estadio Enrique Roca de Murcia, mucho y bien, y también de ese convenio de cesión que se tiene que firmar en breve para ceder las instalaciones municipales de Castalia al Castellón por unos cuantos años. No tanto se ha hablado de la visita de hoy del conjunto norteafricano que llega a la capital de la Plana con un pie en Segunda Federación y con el otro dando mucha pelea a sus contrincantes.

Después del uno viene el dos, y después el tres. Y así sucesivamente. Para intentar celebrar el ascenso en tierras murcianas el próximo fin de semana, hace falta ganar hoy al Melilla que ya se puede adelantar que no será nada fácil. Y, además, que esta tarde el Málaga le haga un favor al Castellón y sea capaz de ganar o empatar en el Nuevo Arcángel al Córdoba.

Los albinegros se han preparado a conciencia para ganar este peligroso partido. / Juan Francisco Roca

Pero hay que ir paso a paso. Así que a lo largo de la próxima semana ya se hablará, y mucho, de ese partido en Murcia, de lo que puede conllevar el arrancar los tres puntos y también de ese masivo desplazamiento de más de 3.330 orelluts al feudo murciano.

Contra las cuerdas

El primer paso es encontrar la fórmula para desactivar al Melilla, que lucha por salvarse del descenso en esta competida Primera Federación, tarea que no será fácil, aunque no es imposible. Matemáticamente, tienen opciones los muchachos de Víctor Basadre para no bajar, pero esos 11 puntos de desventaja respecto a los puestos de permanencia son muchos y cuesta Dios y ayuda recortarlo. En ello están. Los azulones llegan a Castellón sabedores de que si pierden el paso atrás será grandísimo y si ganan la inyección de moral sería tremenda.

De ganar al Melilla los castellonenses darían un gran paso para alcanzar el ascenso a Segunda. / Juan Francisco Roca

Partido de contrastes

El Castellón pasa por ser el mejor equipo local con 42 puntos después de sumar 14 triunfos, un empate y una derrota. Muy complicado ganar en el Estadio Castalia. Un fortín donde los castellonenses tienen una media de casi tres goles por partido disputado. Y enfrente estará un Melilla que es el segundo peor visitante, solo superado por el ya descendido filial del Granada. Los melillenses solo fueron capaces de ganar un partido (ante el Granada B), tres empates (Linares, Ceuta y Real Madrid Castilla) y hasta 12 derrotas.

Para este partido el técnico Dick Schreuder tendrá la baja de los lesionados Lars Veldwijk (empieza a trabajar con el grupo), Salva Ruiz, Israel Suero y Mamdou Traoré. El Melilla dispondrá de todos sus efectivos, salvo el lesionado Sergio Pérez.

El Melilla, bajo la denominación UD Melilla, visitó el viejo Castalia la temporada 1953/54 y cayó derrotado por un contundente 5-2 bajo la dirección del técnico Picolín. Tres goles de Vilalta, más uno de Fontanet y otro de Ibáñez firmaron esa goleada a favor del conjunto de la capital de la Plana.