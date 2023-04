La reciente maternidad de Ana Obregón a los 68 años ha dado pie a todo tipo de tertulias en televisión. Este lunes en 'Sálvame', los colaboradores debatían sobre este asunto cuando Kiko Matamoros compartió nuevos detalles sobre su relación con Marta López Álamo y, en concreto, sobre sus planes de futuro.

"¿Tú congelarías tu semen para que tu mujer pueda tener un hijo estés o no estés en la Tierra?", le preguntó María Patiño a su compañero, que parece tener las ideas claras al respecto: "Quiero tener un hijo estando en la Tierra. Tengo la suerte de que tengo una pareja muy joven y sé que mi hijo no se va a quedar huérfano de padre y madre. Vamos, es posible por una catástrofe o algo antinatural".

Pero además, Matamoros desveló que no solo le gustaría tener otro hijo, sino dos más: "A mí sí me gustaría tener un par de hijos". Unas declaraciones que causaron las carcajadas de Belén Esteban: "¡En vez de en el Oh my club le vamos a ver en el Retiro!". "No, en el Oh my club con un biberón", bromeó él.

Laura Fa, por su parte, mostró una contundente opinión tras escuchar los deseos del colaborador: "A mí, que si solo te quedas huérfano de una parte sea algo positivo, me parece de verdad... Un poco extraño".

"¿Quién garantiza la vida de los padres? Matamoros es mayor, ¿pero quién nos garantiza cuánto vamos a vivir?", replicó Patiño ante Fa, que insistió en su postura: "Nadie, pero si a alguien no se lo garantiza es a quienes son padres a los 70".