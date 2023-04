¿Qué harías con 2.272.000 millones de euros? A buen seguro la inmensa mayoría de los lectores destinarían parte de esta suma a una vivienda y, por qué no, a cambiar de coche. No es el caso de Rafa Castaño, quien tras embolsarse esta ingente cantidad de dinero con el bote conseguido en Pasapalabra ha realizado estas declaraciones: “No he pensado en comprarme un pisazo ni un gran coche porque no lo necesito”.